Cobra Kai tem referência a Karatê Kid que você não percebeu

Cobra Kai honra o legado de Karatê Kid de muitas formas. É claro que a história é o mais importante, mas acompanhar as referências ao passado também é divertido.

Por meio do Reddit, um internauta revelou que descobriu uma referência na quarta temporada de Cobra Kai que ninguém tinha notado.

Continua depois da publicidade

Quando Devon Lee se junta ao Presas de Águia, está claro que ela pode ser uma aluna muito talentosa… e temperamental.

Ela aprende muito rápido e até se sai bem em seu primeiro torneio, mas acaba perdendo para Tory Nichols, do dojo Cobra Kai.

Antes disso, no entanto, ela lutou com uma aluna do dojo Xtreme Martial Arts, e venceu usando um chute falso.

Pequena e interessante referência

Curiosamente, essa é uma técnica que o seu sensei, Johnny Lawrence, também usou para ganhar uma luta em Karatê Kid – A Hora da Verdade.

Isso mostra como Johnny está disposto a ensinar velhos truques do passado para ajudar os seus alunos, que são de uma geração totalmente diferente.

Cobra Kai está disponível na Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.