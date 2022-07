Cocriador de Ms. Marvel explica a reviravolta do quarto episódio

Sana Amanat, co-criadora de Ms. Marvel, explicou o final surpreendente do episódio 4 da série do Disney+, que foi ao ar nesta semana na plataforma de streaming.

O episódio inédito mostra Kamala em viagem para Karachi, no Paquistão, a pedido de sua avó Sana (Samina Ahmad) após uma visão que elas receberam no episódio passado quando Najma (Nimra Bucha), líder dos ClanDestines, tentou usar o bracelete.

No Paquistão, Kamala descobre pistas do passado de sua bisavó Aisha (Mehwish Hayat) e da origem familiar como Djinns, além de enfrentar Najma e os ClanDestines, o que faz com que ela seja transportada de volta no tempo para a Índia de 1947 após receber um golpe em seu bracelete.

Em entrevista ao EW, Amanat comenta o motivo pelo qual o passado de Kamala e sua família entraram em cena, e a importância disso para o futuro da personagem:

“Acho sempre interessante entender os diferentes mundos aos quais você pertence e qual é a sua relação com todos eles. de, e a história por trás de tudo isso. Isso realmente lhe dá, não necessariamente uma noção de quem você realmente é, mas lhe dá as ferramentas para poder decidir que tipo de pessoa você quer ser.”

Sendo assim, encarar suas origens será essencial para Kamala entender sua identidade não só como desi nascida e criada nos Estados Unidos, mas como uma nova heroína.

Ms. Marvel está no Disney+

Kamala Khan é conhecida como a maior fã da Capitã Marvel. De forma inesperada, a menina ganha poderes por meio de um bracelete e começa a atuar contra o crime.

A série da Ms. Marvel está ligada com WandaVision e Capitã Marvel 2, ou The Marvels.

A heroína estará no aguardado filme da Marvel. Ao mesmo tempo, Monica Rambeau (Teyonah Parris), que aparece em WandaVision, também volta na sequência.

A série no Disney+ conta a origem da Ms. Marvel. Há a expectativa que Brie Larson apareça como Carol Danvers.

Ms. Marvel já estreou no Disney+, com novos episódios às quartas-feiras.

