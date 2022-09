Com astro brasileiro, suspense conquista o público internacional da Netflix

Novidade no catálogo brasileiro da Netflix, a série Santo está fazendo o maior sucesso com os assinantes da plataforma. Com Bruno Gagliasso no elenco, a produção de suspense já aparece em posições de destaque no Top 10 de vários países. Além disso, Santo está entre os dez títulos de língua não-inglesa mais assistidos do mundo no streaming.

Uma produção conjunta do Brasil e da Espanha, Santo é um projeto de Carlos López. A direção fica por conta de Vicente Amorim.

Com 6 episódios em sua 1ª temporada, Santo dividiu a opinião da crítica especializada. Mesmo assim, o suspense parece ter conquistado o público internacional na Netflix.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o sucesso e o elenco de Santo na Netflix; confira.

Conheça a trama de Santo, sucesso na Netflix

O thriller Santo chegou ao catálogo da Netflix em 16 de setembro. Duas semanas depois, a série já figura no Top 10 de 16 países: Brasil, Bélgica, França, Grécia, Israel, Quênia, Líbano, Marrocos, Portugal, Arábia Saudita, Suíça, Espanha, Ucrânia, Paraguai, Argentina e Bahamas.

Em sua segunda semana no ar, a série acumulou mais de 10 milhões de horas assistidas, estabelecendo-se entre as 10 produções de língua não-inglesa mais vistas da plataforma.

Ambientada entre Madri e Salvador, Santo acompanha a história de dois agentes policiais que fazem de tudo para encontrar um perigoso traficante – que supostamente, tem poderes ocultos.

“Dois policiais em diferentes continentes se unem em uma perseguição desenfreada para capturar um traficante de drogas internacional, cujo rosto ninguém conhece”, afirma a sinopse oficial de Santo na Netflix.

A história de Santo gira em torno do personagem titular, um misterioso traficante de drogas cuja verdadeira identidade é um grande mistério.

Quando o gângster volta suas atenções para a Espanha, os policiais federais Ernesto Cardona e Miguel Millán embarcam em uma jornada alucinante para descobrir sua identidade, e eventualmente, colocá-lo atrás das grades.

Elenco de Santo tem Bruno Gagliasso e outros astros

O elenco de Santo é liderado pelo ator brasileiro Bruno Gagliasso no papel do policial federal Ernesto Cardona.

Mais conhecido por performances nas novelas da Rede Globo, Gagliasso está em produções como Caminho das Índias, Sol Nascente e Dupla Identidade.

Raúl Arévalo, de séries como Aída e El Continental, interpreta Miguel Millán, o agente espanhol que ajuda Ernesto em sua jornada.

Victoria Guerra (Cosmos) e Greta Fernández (Elisa e Marcela) completam o elenco principal de Santo como Bárbara Azevedo e Susana ‘Susi’ Jackson.

O elenco de Santo conta também com Núria Prims (Hospital Central), Denis Gómez (A Senhora), Iñaki Mur (Merlí) e María Vázquez (Mataharis).

A 1ª temporada de Santo já está disponível na Netflix.

