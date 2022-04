Com astro da Marvel, série de mistério faz sucesso no Prime Video

Misturando elementos de suspense, mistério, faroeste e ficção científica, Outer Range tem tudo para se tornar um grande sucesso no Prime Video. Protagonizada por Josh Brolin – o Thanos dos filmes do MCU – a produção da Amazon recebe grandes elogios por sua trama criativa, clima de tensão e performances do elenco.

Outer Range – Além da Faixa – tem Brian Atkins como diretor, além da produção-executiva de Brad Pitt. O primeiro episódio da série chegou ao Prime Video em 15 de abril de 2022.

No Rotten Tomatoes, Outer Range garantiu 78% de aprovação, o que indica sua grande popularidade entre a crítica especializada.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama intrigante e o elenco de estrelas de Outer Range; veja.

Conheça a história de Outer Range no Prime Video

Outer Range é uma série de “neo-faroeste”, um gênero que mistura elementos de filmes Western com referências ao mundo da ficção científica.

“Um fazendeiro lutando por sua terra e por sua família descobre um mistério inexplicável no limite das terras selvagens do Wyoming”, afirma a sinopse oficial de Outer Range no Prime Video.

A série acompanha a história de Royal Abott, um rancheiro de Wyoming que descobre um misterioso buraco negro em um campo de pastagem.

O mistério fica ainda mais complexo com a chegada de Autumn, uma jovem estranha que guarda um grande segredo, e parece cultivar uma inexplicável conexão com o rancho de Royal.

Enquanto tentam investigar a origem do buraco negro, os Abbott também são obrigados a lidar com o desaparecimento da filha Rebecca e com as ameaças do clã Tillerson – disposto a tudo para roubar as terras da família.

Josh Brolin e o elenco de Outer Range na Amazon

Como citamos acima, Josh Brolin protagoniza Outer Range no papel do fazendeiro Royal Abbott.

Além de interpretar Thanos no MCU, Brolin é conhecido por performances em filmes como Bravura Indômita, Onde os Fracos Não Têm Vez e Gângster Americano.

Imogen Poots (Meu Pai) interpreta Autumn, uma viajante misteriosa que perturba a calmaria do rancho Abbott.

Lili Taylor (A Sete Palmos) vive Cecilia Abbott, a esposa de Royal. Tom Pelphrey (Ozark) e Lewis Pullman (Maus Momentos no Hotel Royale) são Perry e Rhett Abbott, os dois filhos do casal.

Will Patton (Yellowstone) é o antagonista Wayne Tillerson, o chefe do clã Tillerson. Noah Reid (Schitt’s Creek) e Shaun Sipos (The Vampire Diaries) interpretam Billy e Luke, os filhos de Wayne.

Tamara Podemski (Coroner) completa o elenco principal de Outer Range como a Xerife Joy.

O elenco de Outer Range conta também com Deirdre O’Connell, Matthew Maher (Capitã Marvel), Matt Lauria (Kingdom) e Kevin Chamberlain (A Família Addams).

Data de estreia de Outer Range no Prime Video – Cronograma completo

Outer Range adota um modelo semanal para o lançamento de seus episódios. Os 6 primeiros capítulos já estão no Prime Video.

Agora, só restam 2 episódios a serem lançados. Os capítulos 7 e 8 chegam à plataforma em 6 de maio.

Outer Range está disponível no Prime Video. Veja abaixo o trailer da série.