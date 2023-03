Com astro de Borat, Mephisto pode ganhar especial no Disney+

Quando WandaVision ainda estava lançando seus episódios semanalmente no Disney+, muitos achavam que Mephisto apareceria na série. No entanto, isso não aconteceu. Agora, pode ser que o personagem ganhe seu próprio especial no serviço de streaming.

Meses depois que Lobisomem da Noite estreou no Disney+, surgiu a informação de um especial sobre Mephisto, vivido Sacha Baron Cohen, está sendo filmado ativamente.

A notícia partiu de de Jeff Sneider, do Above the Line (via ComicBook), que disse que o especial agora está sendo filmado no set de outro projeto do MCU.

“Eles me disseram que há uma filmagem especial de Mephisto no set de Agatha: Coven of Chaos”, disse Sneider no podcast. “Parece que eles podem estar fazendo seu próprio especial.”

Embora a Marvel ainda não tenha confirmado o especial, a linha do tempo de produção está perfeitamente alinhada com o que vimos do estúdio no passado.

Nessa mesma época, a Marvel começou a gravar Lobisomem da Noite, outro especial de personagem da Marvel.

Dito isso, é possível que vejamos Mephisto em Agatha: Coven of Chaos, derivada de WandaVision.

Agatha Harkness em WandaVision

Sobre Agatha: Coven of Chaos

Na série do Disney+, a atriz Kathryn Hahn retornará como Agatha Harkness, personagem que interpretou em WandaVision.

Em WandaVision, Hahn começou dando vida a Agnes, a vizinha intrometida da Feiticeira Escarlate e do Visão. Eventualmente é revelado que ela, na realidade, é Agatha, uma poderosa feiticeira.

O seriado ainda revela que ela sobreviveu à caça às bruxas de Salem. Ela é a responsável pelo “despertar” de Wanda como a Feiticeira Escarlate.

Não foram divulgados detalhes nem data de estreia de Agatha: Coven of Chaos no Disney+.

Já WandaVision tem todos os episódios disponíveis na plataforma de streaming.

