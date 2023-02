Com astro de Loki, O Gerente da Noite vai ganhar 2ª temporada

A primeira temporada de O Gerente da Noite foi exibida em 2016 e conquistou dois Emmys, além de inúmeras indicações nas categorias de minissérie. Agora, uma segunda temporada foi anunciada.

O Prime Video e a BBC trabalham nessa continuação, informa o Deadline, que terá o retorno de Tom Hiddleston, o Loki da Marvel, como o protagonista Jonathan Pine.

Continua depois da publicidade

Essa segunda temporada será filmada ainda em 2023, em Londres e na América do Sul. A Amazon e a BBC não formalizaram o acordo, mas o veículo aponta que duas temporadas estão prestes a serem encomendadas (contando com essa segunda).

David Farr, que escreveu o primeiro ano de O Gerente da Noite, está de volta para escrever a segunda temporada.

Essa segunda temporada deve se passar nos dias atuais. Após o traficante de armas britânico Richard Roper (Hugh Laurie) ser levado pelos sírios no final da primeira temporada, Pine é informado de que ele está morto dois anos depois, e ele tem que enfrentar um novo desafio, ainda mais mortal.

Mais sobre O Gerente da Noite

Escrita por Farr e dirigida por Susanne Bier, a primeira temporada também contou com Olivia Colman, Tom Hollander, Elizabeth Debicki e David Harewood entre um elenco impressionante.

Ganhando dois Emmys e três Globos de Ouro, a série acompanha Pine, o gerente noturno de um hotel de luxo no Cairo e ex-soldado britânico, que é recrutado pelo gerente de uma força-tarefa do Ministério das Relações Exteriores para se infiltrar no círculo íntimo de Roper.

A primeira temporada foi um dos dramas britânicos mais bem cotados daquele ano, foi ao ar na AMC nos EUA e gerou uma série de adaptações subsequentes de Le Carré, incluindo Little Drummer Girl, estrelado por Florence Pugh.

Ainda não há data de estreia para a segunda temporada de O Gerente da Noite.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.