Com astros de RBD e Café com Aroma de Mulher, novela mexicana estreia no Prime Video

Após a Netflix comprovar o potencial internacional de novelas como Paixões Ardentes e Coração Marcado, chegou a vez do Prime Video investir nessa tendência. Recentemente, a plataforma celebrou a estreia de Triunfo do Amor, um folhetim mexicano protagonizado por astros de Rebelde e Café com Aroma de Mulher.

Triunfo do Amor – Triunfo del Amor, no título original – é uma novela da emissora mexicana Las Estrellas. Exibida originalmente entre 25 de outubro de 2010 e 26 de junho de 2011, a trama contou com 176 capítulos.

Na verdade, Triunfo do Amor é uma adaptação do folhetim “El Privilegio de Amor”, produzida por Carla Estrada em 1998 – que por sua vez, é baseada na novela venezuelana Cristal, exibida nos anos 80.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama intrigante e o elenco de estrelas de Triunfo do Amor no Prime Video.

Conheça a história de Triunfo do Amor no Prime Video

Triunfo do Amor acompanha a história de Maria Desamparada, uma jovem bonita e carismática que cresce em um orfanato acreditando ter sido abandonada pela mãe.

Após deixar atingir a maioridade e deixar o orfanato, Maria passa a dividir um humilde apartamento com as amigas Nathalia e Linda, enquanto trabalha em uma conceituada agência de modelos.

Maria Desamparada não desconfia, mas a dona da agência – a rica Vitória Sandoval – é sua verdadeira mãe.

Um dos principais temas de Triunfo do Amor é o desenvolvimento da relação de Maria e Vitória – o que culmina com uma revelação impressionante.

Além disso, Maria passa a cultivar uma grande paixão por Maximiliano ‘Max’ Sandoval, o sedutor enteado de Vitória, interpretado por William Levy.

Tudo sobre o elenco de estrelas de Triunfo do Amor

Se você é um fã de novelas latinas, provavelmente, vai reconhecer muitos integrantes do elenco de Triunfo do Amor.

Maria Desamparada, a protagonista do folhetim, ganha vida pela atuação de Maite Perroni.

A atriz mexicana é famosa por viver Lupita na novela Rebelde e na banda RBD. Ela também está na série erótica Desejo Sombrio, exibida pela Netflix.

Victoria Ruffo, conhecida por novelas como Em Nome do Amor, A Fera e Simplesmente Maria, vive a empresária Vitória Sandoval.

William Levy – o Sebastián Vallejo de Café com Aroma de Mulher – vive Max Sandoval, o charmoso enteado de Vitória.

O ator portorriquenho Osvaldo Ríos (Zorro: La Espada y La Rosa) vive Osvaldo Sandoval, o marido de Vitória e pai de Max.

O elenco principal de Triunfo do Amor é completado por Susana Diazayas (Barreira do Amor) e Dorismar (Desmadruga) como Nathalia e Linda, as melhores amigas de Maria.

Triunfo do Amor conta também com Diego Oliveira (Mentir Para Viver), Daniela Romo (Meu Coração é Teu), Dominika Paleta (A Usurpadora), Guillermo García Cantú (Os Ricos Também Choram), Livia Brito (Abismo da Paixão) e Pablo Montero (Nunca Te Esquecerei).

Triunfo do Amor já está disponível no catálogo brasileiro do Prime Video.