Com atriz de Boneca Russa, série do diretor de Glass Onion ganha trailer

Poker Face, a nova série do diretor de Glass Onion: Um Mistério Knives Out, Rian Johnson, ganhou seu trailer com a estrela de Boneca Russa no papel principal.

Natasha Lyonne vai estrelar a série de Johnson, que tem produção do Peacock, plataforma de streaming dos Estados Unidos.

Com 10 episódios, a série segue Charlie Cale, que está envolvida em diversos mistérios de assassinatos, e precisa resolver todos que puder (via ComicBook).

A personagem detecta qualquer mentira de qualquer pessoa, uma curiosa habilidade que vai ajudá-la a resolver o crimes.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Poker Face

“Poker Face segue Charlie, que tem uma habilidade extraordinária de determinar quando alguém está mentindo. Ela pega a estrada com seu Plymouth Barracuda e a cada parada encontra um novo elenco de personagens e crimes estranhos que ela não pode deixar de resolver”, revela a sinopse.

Além de Lyonne, o elenco conta com Luis Guzmán, Joseph Gordon-Levitt, Chloë Sevigny, Lil Rel Howery, Ron Perlman, Nick Nolte, Stephanie Hsu e Tim Blake Nelson.

Com a direção de Rian Johnson, o roteiro também foi escrito pelo cineasta, que vai comandar todos os episódios.

Poker Face estreia no dia 26 de janeiro no Peacock. Não há previsão de lançamento no Brasil.

