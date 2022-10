Com atriz de La Casa de Papel, sombria série espanhola faz sucesso na Netflix

Séries espanholas fazem bastante sucesso na Netflix e o mais recente exemplo é Sagrada Família, que chegou recentemente à plataforma. O seriado é estrelado por Najwa Nimri, de La Casa de Papel.

“Uma família com um segredo perturbador recomeça a vida em Madri, onde novas relações complicam seus planos e fazem o passado vir à tona”, diz a sinopse oficial.

Continua depois da publicidade

Najwa Nimri, Carla Campra, Iván Pellicer, Alba Flores, Ella Kweku, Álex García, Macarena Gómez e Álvaro Rico estão no elenco desta nova série, escrita por Manolo Caro em parceria com Fernando Pérez e María Miranda.

Atualmente, a série está em quarto lugar dentre as 10 mais assistidas na Netflix Brasil nos últimos dias.

O que os críticos estão dizendo de Sagrada Família

Os críticos parecem, majoritariamente, terem aprovado a série espanhola da Netflix.

“Sagrada Família deixa seus mistérios deliberadamente na sombra, mesmo quando seus personagens constantemente tentam uns aos outros para destruir os segredos que eles construíram com tanto cuidado. O resultado é um thriller cheio de pavor, lealdades inconstantes e temas maiores da maternidade em todas as suas manifestações amorosas e às vezes assassinas”, opinou Johnny Loftus, do Decider.

Jonathon Wilson, do Ready Steady Cut, escreveu: “Sagrada Família é realmente, em sua essência, um retrato infinitamente assistível da maternidade em todas as suas várias formas, mesmo algumas das mais extremas, e outro original espanhol da Netflix. que vem com uma recomendação sólida”.

Já Manjeet Singh, do Leisure Byte disse: “Se você gosta de drama de caracterização e uma mistura de thrillers, então esta série espanhola definitivamente vale o seu tempo. O show adere ao seu tema central apaixonadamente e apoia todos os elementos fortes. Quase todos os cliffhangers atingem as marcas certas e vão deixar você ansioso por mais”.

Poornima Balsu, do Midgard Times, escreveu: “No geral, Sagrada Família conseguiu fazer o que havia prometido e nos dá um show muito promissor com episódios divertidos. A série é um relógio perfeito para o público maduro que gosta de thrillers e mistérios, pois esse drama é tudo isso”.

Sagrada Família está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.