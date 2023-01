Com atriz de Wandinha, Arlequina vai ganhar nova série

A DC está desenvolvendo uma nova série da Arlequina em parceria com o Spotify, e que terá a atriz de Wandinha, Christina Ricci, no papel principal.

Segundo a Variety, a série de áudio Harley Quinn and The Joker: Sound Mind, ainda terá o ator Billy Magnussen como Coringa.

A série de sete episódios é escrita e dirigida por Eli Horowitz, e também terá a presença do Batman, dublado por Justin Hartley.

Harley Quinn and The Joker: Sound Mind vai detalhar uma nova origem para a Arlequina, embora também siga uma semelhança com os quadrinhos.

Outros vilões como Ventríloquo e Magpie também estarão presentes na história da nova série da Arlequina.

Harley Quinn está em sua 3ª temporada

O que conta a história de Harley Quinn and The Joker: Sound Mind?

“Quando conhecemos a Dra. Harleen Quinzel, ela recém-saída da pós-graduação, uma nova psicóloga no Arkham Asylum que está determinada a ajudar os pacientes que seus colegas descartaram. Mas seu pai está doente e precisa de uma operação cara e salvadora que ela não pode pagar”, diz a sinopse.

“Levada ao limite, Harleen está cansada de seguir as regras. Então, quando ela conhece o “Paciente J”, um prisioneiro magnético capaz de manipular todos menos ela, Harleen toma uma decisão fatídica: usar seu relacionamento com o Coringa para conseguir o que deseja, levando os dois a um caminho perigoso que os mudará, Bruce Wayne – e Gotham City – para sempre”, conclui a sinopse.

O elenco de voz ainda conta com Amy Sedaris como tia Rose, Andre Royo como Ventríloquo, Stephen Root, Fred Melamed, entre outros nomes.

Os episódios de Harley Quinn and The Joker: Sound Mind serão lançado no dia 31 de janeiro no Spotify.

