Com estrela de Bridgerton, temporada final de série hilária estreia na Netflix

Se você curte a performance de Nicola Coughlan como a Penelope de Bridgerton, não deixe de conferir a hilária sitcom Derry Girls. A produção irlandesa acaba de lançar sua 3ª – e última – temporada na Netflix. Nos novos episódios, os fãs podem esperar por muitas risadas, acompanhadas por momentos de verdadeira emoção.

“Em meio aos conflitos políticos da Irlanda do Norte nos anos 1990, cinco estudantes enfrentam os desafios da adolescência”, afirma a sinopse oficial de Derry Girls na Netflix.

A série é inspirada nas experiências de adolescente da criadora Lisa McGee. Por seu tom irreverente e descolado, a produção conquistou público e crítica. Com o lançamento da 3ª temporada, os assinantes da Netflix já podem conferir todos os episódios.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco da temporada final de Derry Girls; confira.

De que fala a temporada final de Derry Girls?

A temporada final de Derry Girls foi exibida entre abril e maio de 2022 na emissora britânica Channel 4 (onde garantiu ótimos números de audiência).

Os novos episódios começam com Erin, Orla, Clare, Michelle e James aguardando o resultado do GCSE – uma espécie de Enem da Irlanda do Norte.

Os amigos ficam tão desesperados para conferir as notas com antecedência, que decidem invadir a escola e roubar as provas.

No decorrer da temporada, os protagonistas se envolvem em diversas confusões, que incluem uma viagem a um parque de diversões, uma noite em uma (suposta) casa assombrada e uma festa de Halloween.

Mas atenção: nem tudo são flores na temporada final de Derry Girls. Em um dos episódios, os personagens passam por um dos momentos mais emocionantes (e trágicos) da série.

Conheça o elenco de Derry Girls

A temporada final de Derry Girls traz de volta todo o elenco principal da série. Nicola Coughlan, devido às gravações de Bridgerton, tem participação reduzida.

Erin, Orla, Clare, Michelle e James, os protagonistas da série, são interpretados por Saoirse-Monica Jackson (The Flash), Louisa Harland (Eden), Nicola Coughlan (Bridgerton), Jamie-Lee O’Donnell (Screw) e Dylan Llewellyn (Big Boys).

Os últimos episódios também trazem o retorno de Siobhán McSweeney (Redemption) como a hilária Irmã Michael, a diretora da escola católica que os personagens estudam.

Temporada final de Derry Girls tem participações especiais de peso

A temporada final de Derry Girls se destaca por seu grande número de participações especiais.

Liam Neeson, da franquia Busca Implacável, faz uma divertida aparição como um detetive que interroga as protagonistas.

Conleth Hill, o Lord Varys de Game of Thrones, também aparece como um vidente trapalhão que mora com a mãe.

Além disso, Chelsea Clinton (a filha de Hillary e Bill Clinton) participa de um dos momentos mais emocionantes do último ano.

A temporada final de Derry Girls está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli