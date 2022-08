Com Eu Nunca… Netflix não consegue repetir acerto de Ms. Marvel

Nos últimos anos vimos um aumento da representatividade no Cinema e TV, algo potencializado pelas plataformas de streaming, que visam trazer mais diversidade – independente do motivo por trás disso. Nesse quesito, Ms. Marvel, do Disney+, acerta onde Eu Nunca…, da Netflix, não consegue.

Ambas abordam a cultura do sul da Ásia em uma sociedade americana onde os adolescentes estão aprendendo sobre si mesmos.

No entanto, enquanto Ms. Marvel realmente acertou em sua representação do Paquistão após apenas uma temporada da origem de Kamala Khan, o último continuou a errar o alvo após três temporadas em relação à herança indiana de Devi.

Ms. Marvel estabelece um alto padrão na forma como aborda os muçulmanos em casa ou na mesquita, apresentando a religião como uma parte importante da família de Kamala.

Sua comida, roupas e muito mais estavam em exibição adequada, para não mencionar sua língua nativa.

Com a visita de Kamala à sua avó no Paquistão, para aprender sobre seus poderes, a Marvel parecia um programa paquistanês com um elenco americano, em vez de um programa americano que incorporava pessoas do Paquistão.

Essa é uma conquista monumental, como aponta o CBR, adicionando tanta energia genuína e uma vibração de Bollywood em um momento em que Hollywood executa a infração ocasional de apropriação cultural.

Isso é melhor resumido no casamento de Aamir, com todos dançando ao som da música de Bollywood, o que realmente fez das tradições dos Khan um personagem por si só. Todos esses elementos ajudaram a educar os espectadores que não sabiam sobre as celebrações do Eid, as práticas islâmicas ou a Partição com a Índia.

Os erros de Eu Nunca…

Infelizmente, Eu Nunca…, apesar de ter começado em 2020, nunca realmente se conectou com a nuance do povo de Devi.

É decepcionante porque há muito o que falar em termos de hinduísmo, comida, roupas, tradições indianas e muito mais.

Eu Nunca… falhou em evoluir, tornando a cultura de Devi o alvo de piadas. A história de Devi simplesmente não lida bem com a ideia de tradição e legado, falhando em trabalhar intrinsecamente as raízes da adolescente em sua identidade formativa.

Isso deu lugar a piadas bregas e sem humor ouvidas repetidamente com Apu em Os Simpsons, ou Raj de The Big Bang Theory.

Eu Nunca… está disponível na Netflix, enquanto Ms. Marvel está no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.