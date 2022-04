Com fantasia e romance, novo K-drama conquista fãs na Netflix

Após o sucesso de k-dramas como Pretendente Surpresa e Clima do Amor, a nova série Amanhã conquista fãs na Netflix. A produção sul-coreana faz sucesso ao misturar elementos de romance e fantasia, em uma história mágica, surpreendente e emocionante.

Dirigida por Kim Tae-yoon e Sung Chi-wook, Amanhã é baseada em uma HQ publicada no site Naver. Transmitida internacionalmente pela Netflix, a série é uma produção da emissora sul-coreana MBC-TV.

Na plataforma, Amanhã segue um modelo semanal de lançamento de episódios. Os novos capítulos vão ao ar na Netflix uma semana após a exibição original na Coreia do Sul.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia de Amanhã na Netflix; veja.

Conheça a trama de Amanhã na Netflix

“Depois de se tornar meio humano e meio espírito por acidente, um jovem entra para uma equipe de anjos da morte para realizar missões especiais”, afirma a sinopse oficial de Amanhã na Netflix.

A produção sul-coreana foca na história de Choi Jun-woong, um jovem tímido que sofre para encontrar um emprego.

Depois de sofrer um estranho acidente, o protagonista acaba encontrando os Ceifadores Goo-Ryeon e Lim Ryung-gu – seres sobrenaturais com a missão de guiar os espíritos na hora da morte e evitar suicídios.

Dividido entre o mundo humano e o universo dos anjos da morte, Choi é recrutado pelos Ceifadores para protagonizar as mais inusitadas missões.

Quem está no elenco de Amanhã?

O elenco de Amanhã é liderado por Rowoon como Choi Jun-woong. Além de atuar em séries como O Rei de Porcelana, o ator também é conhecido como o vocalista da banda de k-pop SF9.

A atriz Kim Hee-sun (The Lady in Dignity) vive Goo-Ryeon, uma ceifadora que desenvolve uma forte conexão com o protagonista.

Yoon Ji-on (Be Melodramatic) interpreta Lim Ryung-gu, o chefe do time de operações especiais dos anjos da morte.

Kim Hae-sook (Hospital Playlist) vive a Imperatriz de Jade, a CEO da Jumadeung, empresa responsável pela organização do submundo.

O elenco de Amanhã é completado por Lee Soo-hyuk, Moon Do-yoon, Kim Nu-ri, Yoon Yoo-sun, Kim Seo-yeon e Kwon Hyuk.

Data de estreia de Amanhã na Netflix – Cronograma completo

Como citamos acima, os episódios de Amanhã são lançados semanalmente na Netflix.

Até o fechamento desta matéria, o catálogo brasileiro da Netflix já contava com os 6 primeiros episódios da produção.

Os episódios 7 e 8 estreiam na plataforma em 30 de abril. Os 9 e 10 chegam à Netflix em 7 de maio.

Depois, os capítulos 11 e 12 tem previsão de lançamento para 14 de maio. Os 13 e 14, por sua vez, chegam em 21 de maio.

A reta final da série, formada pelos episódios 15 e 16, ainda não tem data de estreia – mas tudo indica que chegará à Netflix em 28 de maio. Veja abaixo o trailer.