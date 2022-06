Com história divertida, nova série teen promete conquistar fãs na Netflix

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série Turbulências de Verão tem tudo para fazer o maior sucesso na plataforma. Com uma mistura equilibrada de comédia e romance, a produção australiana é garantia de diversão – principalmente para o público teen e para os assinantes adolescentes do streaming.

Criada por Joanna Werner e Josh Mapleston, a série australiana Turbulências de Verão tem roteiro de Marieke Hardy, Magda Wozniak, Keir Wilkins e Gemma Crofts. Ben Chessell é o diretor.

A 1ª temporada de Turbulências de Verão conta com 10 episódios. A série teen de comédia e romance é perfeita para uma maratona de fim de semana.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia de Turbulências de Verão na Netflix; confira.

Conheça a história de Turbulências de Verão na Netflix

Por sua temática que mistura comédia e romance, Turbulências de Verão já é comparada a outras franquias teens da Netflix, como a bem sucedida A Barraca do Beijo.

“Expulsa da escola e enviada para a Austrália contra sua vontade, uma adolescente rebelde de NY tenta encontrar seu lugar em um grupo de jovens surfistas”, afirma a sinopse oficial de Turbulências de Verão na Netflix.

A nova série teen da Netflix acompanha a história de Summer Torres, uma ousada adolescente do Brooklyn, fã de esportes radicais, que acaba se envolvendo em uma enorme confusão em sua escola.

Depois de ser expulsa do colégio, Summer vai parar – a contragosto – na casa de amigos da família na pequena cidade praiana de Shorehaven.

Em meio aos deslumbrantes cenários da Austrália, Summer acaba se apaixonando pela cidade e pela arte do surfe.

A protagonista também desenvolve uma grande crush por um surfista bonitão, ao mesmo tempo em que tenta melhorar suas habilidades no esporte.

Como Turbulências de Verão é ambientada em um cenário praiano, a série se parece muito com outro sucesso da Netflix: Outer Banks.

Tudo sobre o elenco de Turbulências de Verão

O elenco de Turbulências de Verão é formado quase inteiramente por atores australianos, pouco conhecidos pelo público internacional.

Sky Katz – famosa por sua performance na série A Casa da Raven, do Disney Channel – interpreta a protagonista Summer.

Kai Lewis (Uma Aventura até a Lua) vive Ari Gibson, um garoto australiano que introduz Summer ao mundo do surfe.

João Marinho também integra o elenco de Turbulências de Verão no papel do surfista Marlon Sousa. De acordo com o IMDB, a série australiana é o primeiro projeto da carreira do ator.

O elenco principal de Turbulências de Verão conta também com Savannah La Rain (Dora e a Cidade Perdida) como Bodhi Mercer.

Turbulências de Verão já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer da série.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.