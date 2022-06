Com Melissa McCarthy: Tudo sobre a nova comédia da Netflix

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, O Idiota Favorito de Deus tem tudo para conquistar os assinantes do streaming. Afinal, a série conta com Melissa McCarthy – uma verdadeira diva da comédia – em seu elenco. Além disso, a produção está repleta de momentos hilários e emocionantes.

Criada e produzida por Ben Falcone, O Idiota Favorito de Deus conta com 16 episódios em sua primeira temporada. Porém, a série foi dividida em duas partes. A primeira delas, com 8 capítulos, já está disponível na plataforma.

Embora esteja fazendo muito sucesso com o público internacional do streaming, O Idiota Favorito de Deus falhou em conquistar a crítica especializada, garantindo apenas 29% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mesmo assim, a série parece chamar a atenção do público brasileiro na Netflix. Confira abaixo tudo sobre a trama e o elenco da produção.

Conheça a história hilária de O Idiota Favorito de Deus

Ambientada no universo angelical, O Idiota Favorito de Deus segue o estilo das famosas “comédias de escritório”, como a popular sitcom The Office.

“O gentil Clark parece a última pessoa que Deus escolheria para combater o mal. Agora, ele vai precisar da ajuda da crush e dos amigos para salvar o mundo”, afirma a sinopse oficial de O Idiota Favorito de Deus.

A trama de O Idiota Favorito de Deus começa quando Clark, um cara normal, é atingido por um misterioso relâmpago. A partir daí, o protagonista ganha o poder especial de “brilhar”.

Os colegas de Clark, incluindo sua crush Amily, acreditam que essa habilidade está relacionada aos planos do Criador.

As desconfianças dos personagens são confirmadas quando um anjo diz a Clark que ele é o novo “Mensageiro de Deus”, e que precisa impedir o Apocalipse e salvar o destino da Terra.

Enquanto tenta entender o verdadeiro significado de sua missão, Clark se envolve em surpreendentes e divertidas confusões.

Elenco de O Idiota Favorito de Deus tem Melissa McCarthy na Netflix

O elenco O Idiota Favorito de Deus, na Netflix, é liderado por Ben Falcone, o criador da série.

Na vida real, o intérprete de Clark é casado com Melissa McCarthy. O cineasta também produz alguns dos filmes mais populares da atriz.

Melissa McCarthy, por sua vez, interpreta Amily Luck, a crush de Clark. A atriz é famosa por hilárias performances em filmes de comédia, como Uma Ladra Sem Limites, Missão Madrinha de Casamento e A Chefa.

Yanic Truesdale, do filme de Gilmore Girls, vive Chamuel, um anjo que desempenha um papel importante na jornada de Clark.

Leslie Bibb, da série de super-heróis O Legado de Júpiter, interpreta Satã, o grande antagonista da nova série da Netflix.

Kevin Dunn, de produções como True Detective e Veep, vive Gene, o pai de Clark.

O elenco de O Idiota Favorito de Deus conta também com Usman Ally (Desventuras em Série) e Ana Scotney (Wellington Paranormal).

O Idiota Favorito de Deus já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer da série.

