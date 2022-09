Com novo recurso, Netflix entra de cabeça no mundo dos games

Nos últimos anos, a Netflix tem feito o possível para diversificar seu portfólio. Além de investir milhões de dólares em filmes e séries originais, a plataforma parece estar pronta para mergulhar fundo no universo dos games. Recentemente, o streaming anunciou a criação de um novo recurso que tem tudo para chamar a atenção dos assinantes.

Vale lembrar que a Netflix começou sua “jornada dos games” com a produção de filmes e séries interativas. Um dos primeiros lançamentos da área foi Black Mirror: Bandersnatch, um episódio especial no qual os espectadores podem escolher o destino dos personagens.

Continua depois da publicidade

A plataforma também lançou outros projetos interativos, a maioria deles voltada para o público infantil. Entre eles, destacam-se séries como Minecraft: Story Mode, O Chefinho: Pegue esse Bebê!, e Carmen Sandiego: Roubar ou Não, Eis a Questão.

Revelamos abaixo tudo sobre o novo recurso que deve revolucionar a interatividade da Netflix; confira.

Com novo recurso, assinantes da Netflix poderão jogar games

A Netflix anunciou, em 27 de setembro, a criação de um novo recurso: o gamertag. Para quem não sabe, essa ferramenta serve como uma “identificador público” para o streaming.

Com a novidade, o objetivo da Netflix não é apenas vincular o streaming aos games, mas também oferecer recursos para a construção de uma interatividade mais social.

Por meio do gamertag, os gamers poderão utilizar um apelido no momento da escolha dos títulos. Nos jogos multiplayers, os usuários não terão mais que revelar o nome ou ícone de perfil.

Com a nova ferramenta, os assinantes da Netflix também poderão encontrar amigos e conhecer novas pessoas.

Os apelidos escolhidos pelos usuários serão vistos nas tabelas e rankings de games single-player como Dominoes Cafe e Lucky Luna.

Além disso, segundo informações de um portal especializado em tecnologia, a Netflix trabalha em outro recurso de interatividade. Ao que tudo indica, a plataforma oferecerá aos jogadores a possibilidade de convidar amigos e contatos para participar de jogos.

O novo recurso funcionará como uma lista de usuários online. Em outras palavras, os usuários da Netflix poderão conferir quais amigos estão usando a plataforma ao mesmo tempo.

Para escolher o gamertag, os assinantes da Netflix devem baixar o aplicativo da plataforma, que está disponível tanto para celulares com o sistema operacional Android quanto para aparelhos da Apple, com iOS.

Nos aparelhos com Android, os usuários devem acessar a aba de jogos (na barra de navegação do app) e, em seguida, escolher a opção que traz o recurso do gamertag.

Já para os celulares da Apple, os assinantes devem baixar os games Lucky Luna ou Rival Pirates, começar a jogar e criar o apelido na tela.

Finalmente, vale lembrar que, em 26 de setembro, a Netflix anunciou a abertura de um estúdio próprio para a criação de jogos de celular.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.