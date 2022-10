Com saída de Henry Cavill, fãs acham que ESSE personagem vai segurar The Witcher

O astro de The Witcher, Henry Cavill, revelou que vai deixar a série após a terceira temporada, com Liam Hemsworth assumindo o papel de Geralt, o personagem principal.

Diversos fãs ficaram decepcionados com a saída de Cavill do papel, embora alguns tentam descobrir qual personagem poderia segurar a série.

O ator interpreta Geralt desde a primeira temporada, e possivelmente, sua saída está atrelada com sua recente aparição como Superman e seu anúncio de retorno ao papel (via Looper).

Embora Geralt possa ser o protagonista da série, ele não é o único personagem interessante da produção da Netflix, e há muitos a serem explorados.

Alguns fãs preferem as histórias de outros personagens, como Yennefer, Ciri e Jaskier. Com o anúncio da saída de Cavill, os fãs querem que Jaskier seja o personagem que vai segurar The Witcher.

Veja alguns comentários dos fãs, abaixo.

Jaskier será mais importante que Geralt?

Joey Batey, ator que vive Jaskier na série, pode se tornar um nome importante na quarta temporada, e ainda mais do que Geralt.

Os fãs admitem que estão preocupados com a saída de Cavill do papel, mas por Batey interpretar tão bem Jaskier, eles continuarão assistindo.

“Isso é tão engraçado, sua base de fãs já não gosta de onde o show está indo e agora uma das principais atrações está acabando… Tudo o que me preocupa é se vou continuar recebendo Joey Batey contente, mas caramba, cara, isso é ruim”, disse uma fã.

“Joey Batey agora está na moda porque muitas pessoas estão dizendo que ele é a única razão pela qual assistem mais”, escreveu outro fã.

“A única coisa que salva a série The Witcher da Netflix neste momento é Jaskier / Joey Batey, vamos ser honestos”, comentou outro.

“Ok, equipe, novo plano. Faça de Jaskier o personagem principal e deixe Joey Batey fazer o que ele quiser”, disse mais um fã.

“Não importa o que aconteça agora, The Witcher nos deu Joey Batey e serei eternamente grato por isso”, escreveu outro fã.

The Witcher estreia sua terceira temporada em 2023 na Netflix.

