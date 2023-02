Comédia brasileira desbanca You na Netflix

Após um bom tempo no Número 1 do Top 10 da Netflix, a série You foi, finalmente, destronada! A responsável por tirar a produção americana do topo do ranking foi a comédia brasileira Sem Filtro, que conta com Mel Maia (Avenida Brasil) e Ademara nos papéis principais.

Para manter o interesse do público pelo maior tempo possível, a Netflix decidiu dividir a 4ª temporada de You em duas partes.

A primeira delas, que consiste em 5 episódios, já está disponível na Netflix. A segunda, que trará a reta final das aventuras de Joe em Londres, só chega em março.

Enquanto isso, confira abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco da comédia brasileira que acaba de desbancar You na Netflix!

De que fala Sem Filtro, a comédia que destronou You?

Sem Filtro, o novo hit brasileiro da Netflix, estreou na plataforma na última quarta-feira (15 de fevereiro).

Dois dias depois, a produção nacional já lidera o Top 10 do streaming. Além de superar a série You, Sem Filtro está à frente de sucessos como Love to Hate You e Apaixonados Outra Vez.

Sem Filtro é uma produção de João Paulo Horta, um roteirista brasileiro conhecido por projetos como Vai Que Cola e Minha Mãe é Uma Peça 3.

“Marcely não aguenta mais o curso da faculdade e decide largar tudo para realizar seu novo sonho: ser uma influencer. Só que a vida online é mais difícil do que parece…”, diz a sinopse oficial de Sem Filtro na Netflix.

Como indica a sinopse, Sem Filtro acompanha a história da protagonista Marcelly, uma jovem que vive em uma cidade pequena e sonha em virar influenciadora digital.

Cada vez mais atraída pelas redes sociais, ela decide trancar a faculdade e entrar de cabeça na carreira de influencer. A partir daí, vive aventuras divertidas e caóticas no universo virtual (e também na vida real).

Elenco de Sem Filtro tem Ademara e Mel Maia

O elenco de Sem Filtro é liderado por Ademara, uma atriz e comediante pernambucana que viralizou na internet em meio à pandemia de Covid-19. A série, na qual a artista interpreta a protagonista Marcelly, também é sua estreia no streaming.

Flávia Reis (Não Vamos Pagar Nada) vive Val, a mãe de Marcelly. Orã Figueiredo (Tapas & Beijos), por sua vez, interpreta o pai da protagonista.

A produção também conta com participação especial da cantora Sandra de Sá como Dona Vera, uma personagem que rouba a cena em Sem Filtro.

O elenco principal de Sem Filtro é completado por Mel Maia, de novelas como Avenida Brasil, Vai na Fé e Dona do Pedaço.

Você já pode conferir os 10 episódios da 1ª temporada de Sem Filtro na Netflix. A Parte 1 da 4ª temporada de You também está na plataforma.

