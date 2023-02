Comediantes brasileiros superam séries de sucesso e dominam a Netflix

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o grande potencial de produções nacionais, e em 2023, essa tendência continua! Atualmente, o Top 10 da plataforma é liderado por duas séries nacionais: Sem Filtro e Whindersson Nunes: Isso Não é um Culto. Ambas as produções são lideradas por comediantes brasileiros.

Sem Filtro, protagonizada pela humorista Ademara, sucesso nas redes sociais, não demorou a figurar no ranking de produções mais assistidas do streaming.

Whindersson Nunes: Isso Não é um Culto, por sua vez, é o especial de comédia stand-up de um dos comediantes brasileiros mais populares da atualidade.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o sucesso de Sem Filtro e Whindersson Nunes: Isso Não é um Culto na Netflix; confira!

Séries brasileiras com Ademara e Whindersson Nunes lideram o Top 10 da Netflix.

A série brasileira Sem Filtro, com a comediante Ademara no papel principal, estreou na Netflix em 15 de fevereiro de 2022.

Uma semana depois, a produção continua presente no Top 10 da plataforma, à frente de alguns dos maiores hits do streaming.

“Marcely não aguenta mais o curso da faculdade e decide largar tudo para realizar seu novo sonho: ser uma influencer. Só que a vida online é mais difícil do que parece…”, diz a sinopse oficial de Sem Filtro na Netflix.

Além da humorista Ademara no papel titular, Sem Filtro também conta com Mel Maia (Avenida Brasil), Flávia Reis (Não Vamos Pagar Nada) e Orã Figueiredo (Tapas & Beijos) no elenco.

Pelo menos até o fechamento dessa matéria, Sem Filtro é a 2ª série brasileira mais assistida da Netflix, perdendo apenas para Whindersson Nunes: Isso Não é um Culto.

O Top 10 de séries mais vistas da plataforma é completado pelo reality show A Batalha dos 100, a novela infantil Chiquititas, o k-drama Sr. Rainha, a série de ação Submundo do Crime, o drama histórico As Leis de Lidia Poët, a 4ª temporada de Você, a produção sul-coreana Alquimia das Almas e o suspense Red Rose.

Whindersson Nunes: Isso Não é um Culto, o novo especial de comédia do comediante e influencer Whindersson Nunes, lidera o ranking de produções mais assistidas do streaming.

“É o fim do mundo, e ele sabe disso. Neste especial de stand-up, Whindersson Nunes reflete sobre atualidades, redes sociais, religião e muito mais”, diz a sinopse oficial do especial.

Apesar de figurar no Top 10 de séries da Netflix, Isso Não é um Culto não é uma série. Na verdade, o projeto de Whindersson Nunes é um especial de stand-up, com 1h47m de duração.

Você já pode assistir Sem Filtro e Whindersson Nunes: Isso Não é um Culto na Netflix.

