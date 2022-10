Como assim? Episódio de O Gabinete de Curiosidades foi inspirado na vida de Del Toro

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro é uma das maiores estreias do mês na Netflix. Trata-se de uma antologia de terror, que chega bem à tempo para o Halloween. Curiosamente, um dos episódios foi inspirado na vida de Del Toro.

Del Toro fez a curadoria da série de antologia de terror para a Netflix, com os dois primeiros episódios lançados em 25 de outubro como parte do evento de quatro noites do programa. Lote 36 veio primeiro porque o diretor do Labirinto do Fauno tinha uma conexão pessoal com a história.

Lote 36, o primeiro episódio de O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, foi inspirado pela experiência do cineasta de perder itens preciosos da família, disse o diretor Guillermo Navarro à Newsweek.

Inspirado na vida de Guillermo del Toro

Dirigido por Navarro, o episódio segue o personagem de Tim Blake Nelson, um supremacista branco de direita que ganha a vida comprando unidades de armazenamento antigas, independentemente de ficarem disponíveis, porque o proprietário original morreu ou foi despejado por não pagar o aluguel.

Em Lote 36, o personagem de Nelson é arrastado para um pesadelo horrível quando desperta um demônio, que estava escondido dentro de uma das unidades de armazenamento que ele comprou.

Mas é a história do lado menos aterrorizante e mais humana de uma mulher mexicana (interpretada por Elpidia Carrillo) implorando por suas fotos de família e itens pessoais que foi inspirada na própria vida de del Toro.

Navarro, que trabalhou frequentemente com del Toro no passado, disse: “Comecei a dirigir alguns anos atrás. Ele tinha um depósito, perdeu e teve que recuperá-lo, e todas essas coisas lá dentro”.

“Houve um pouco dessa visão nesta história e então houve uma chance de se comunicar. Ele me ligou e então eu mergulhei nisso.”

O diretor descreveu a si mesmo e del Toro como “colaboradores próximos, amigos [e] compadres”, acrescentando que o cineasta de Hellboy estava ansioso para que Navarro dirigisse Lote 36, porque ele entenderia a história por trás do horror.

O Gabinete de Curiosidades está disponível na Netflix.

