Como está hoje o elenco de The Big Bang Theory

A série de comédia The Big Bang Theory, conhecida internacionalmente por trazer a história do nerd Sheldon Cooper, foi um grande sucesso quando exibida. Até os dias de hoje, muitos fãs ainda relembram os principais momentos dos seus amados personagens.

Exibida entre os anos de 2007 e 2019, a sitcom da CBS, que está no catálogo da HBO Max, solidificou a carreira de alguns atores. Um dos casos foi o de Jim Parsons.

Com nomes que incluem Kaley Cuoco, de The Flight Attendant e Harley Quinn, e Johnny Galecki, também conhecido por Hancock, a série conquistou o mundo.

Revelamos abaixo como está hoje o elenco de The Big Band Theory, e por onde eles andam após terem estrelado a série.

Jim Parsons – Sheldon Cooper

Jim Parsons estrelou como o nerd Sheldon Cooper, e ele permaneceu desde o final da série. Posteriormente, Parsons interpretou o agente de talentos Henry Willson na minissérie Hollywood, da Netflix, que lhe rendeu uma indicação ao Emmy de Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme.

O ator também esteve como ele mesmo em episódios de Simpsons e Staged. Mais recentemente, ele estrelou o filme The Boys in the Band, da Netflix, bem como teve um papel de voz como o Sheldon adulto em Young Sheldon. Parsons ainda será o protagonista do filme Spoiler Alert: The Hero Dies, filme que estreia em dezembro deste ano.

Johnny Galecki – Leonard Hofstadter

O ator Johnny Galecki, que interpretou Leonard Hofstadter, um dos protagonistas, teve alguns outros papéis enquanto estrelava The Bing Bang Theory. Com papéis em filmes como Mr. Bean – Mais Atrapalhado do Que Nunca e Hancock, Galecki esteve no filme Juntos Para Sempre, em 2019. Este foi o seu papel mais recente em algum projeto.

Kaley Cuoco – Penny

Conhecida por viver Penny no seriado, Kaley Cuoco se tornou um grande nome na TV, especialmente para a HBO Max nos últimos anos. Ela interpreta a protagonista de The Flight Attendant, e ainda dubla a Arlequina em Harley Quinn.

Cuoco estrelou recentemente Meet Cute, com Pete Davidson, filme lançado no dia 21 de setembro. Ela ainda está no elenco de Role Play, em um papel não revelado.

Simon Helberg – Howard Wolowitz

O cômico Howard Wolowitz, de Simon Helberg, foi um dos personagens que conquistaram os fãs. Ele se torna um homem de família após conhecer Bernadette. Por sua vez, o ator dublou um esquilo em Dug Days, série spin-off de Up: Altas Aventuras. Ele chegou a reprisar seu papel como Howard em Young Sheldon, mas apenas na narração. Seu projeto mais recente foi o filme Annette, com Adam Driver.

Kunal Nayyar – Raj Koothrappali

Kunal Nayyar, que viveu Raj Koothrappali, foi uma outra grande fonte de alívio cômico em The Big Bang Theory. Após o fim da série, o ator esteve em Criminal: Reino Unido, que lhe rendeu uma indicação ao BAFTA TV Award de Melhor Ator Coadjuvante. Ele também estrelou a série Suspicion, da Apple TV+.

No cinema, o ator fez parte do elenco de voz de Trolls 2, e esteve no elenco de Uma Mente Canina. Seu próximo projeto será Spaceman.

Mayim Bialik – Amy Farrah Fowler

Com vários projetos na carreira, Mayim Bialik fez seu nome em The Big Bang Theory, interpretado Amy Farrah Fowler. Sua personagem foi sempre o interesse amoroso de Sheldon. Ela chegou a reprisar seu papel em Young Sheldon, mas apenas como narração.

Após o fim da série, ela estrelou Call Me Kat, e escreveu e dirigiu o filme As They Made Us. Ela também contribuiu para o livro da DC, Flash Facts, e apresenta o programa Jeopardy!

Melissa Rauch – Bernadette Rostenkowski

O interesse amoroso de Howard, Bernadette, vivida por Melissa Rauch, era uma microbiologista na série. Após o fim da sitcom, Rauch conseguiu papéis nos filmes A Lavanderia, da Netflix, e Como Cães e Gatos 3: Peludos Unidos! Além destes, ela dublou Hope Van Dyne, a Vespa, na animação do Homem-Formiga, e também a Arlequina em Batman & Arlequina: Pancadas e Risadas. Ela está definida para estrelar a sequência da série Night Court.

Kevin Sussman – Stuart Bloom

Um dos personagens mais legais da sitcom, Stuart Bloom, interpretado por Kevin Sussman, era dono de uma loja de quadrinhos. Após o fim do seriado, o ator conseguiu papel na série The Dropout, do Hulu, e esteve em Better Call Saul, na temporada final. Ele vai aparecer na próxima série da Apple TV+, Lessons in Chemistry, com Brie Larson.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

