Como foi o encontro dos elencos de Big Bang Theory e Friends

The Big Bang Theory e Friends são duas das sitcom mais populares de todos os tempos. Juntas, as séries contam com milhões de fãs espalhados pelo mundo todo. O sonho de muita gente é ver um crossover entre as produções. Embora isso nunca tenha acontecido, os elencos das séries se reuniram em um evento emocionante.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Friends, por sua vez, contou com 10 temporadas entre 1994 e 2004. Exibida pela emissora NBC, a série foi protagonizada por Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc.

Mostramos abaixo como foi o emocionante encontro dos atores de The Big Bang Theory e Friends; confira.

Kaley Cuoco é uma grande fã de estrela de Friends

Muitos fãs de The Big Bang Theory não sabem, mas Kaley Cuoco, a intérprete de Penny, é uma grande admiradora de Jennifer Aniston, a Rachel de Friends.

Em várias entrevistas, a atriz afirmou que Aniston é um “exemplo a ser seguido”. Cuoco também se emocionou ao se encontrar com a ídola pela primeira vez.

Um dos primeiros trabalhos da carreira de Kaley Cuoco nos cinemas foi Paixão de Ocasião, uma comédia romântica lançada em 1997 – e protagonizada por Jennifer Aniston.

No filme, a eterna Penny de The Big Bang Theory é creditada apenas como “garotinha”. Mesmo assim, Kaley Cuoco ainda se lembra da expectativa para contracenar com Jennifer Aniston.

“O meu nome era o último dos créditos… Quando assisti ao filme, percebi que eles haviam cortado a minha única fala. Lembro de ter passado o dia inteiro me convencendo a dizer a Jen o quanto eu a amava. Nesse ponto, Friends era a minha obsessão”, comentou a atriz.

Como foi o encontro de Friends e The Big Bang Theory?

Como citamos anteriormente, Friends e The Big Bang Theory não tiveram a oportunidade de produzir um crossover.

Afinal de contas, Friends chegou ao fim 3 anos antes da estreia de The Big Bang Theory.

Mesmo assim, os elencos das duas sitcoms se encontraram no evento Must See TV, uma homenagem a James Burrows, um dos diretores de TV mais famosos de todos os tempos.

Kaley Cuoco ficou chocada ao se encontrar com Jennifer Aniston. A atriz postou uma foto do momento nas redes sociais.

“Minha noite está completa! Mal posso respirar! Será que morri e fui ao Paraíso?”, brincou a atriz.

Johnny Galecki, o intérprete de Leonard, também compartilhou um registro do evento. De acordo com a foto, os atores Kunal Nayyar (o intérprete de Raj em The Big Bang Theory) e Matthew Perry (o Chandler de Friends), não participaram da festa.

Confira abaixo a foto! Todas as temporadas de Friends e The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

