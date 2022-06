Conheça a bizarra história real que inspirou Stranger Things

Stranger Things não é diretamente inspirado em uma história real, mas a famosa série de ficção científica da Netflix é baseada em uma série de experimentos e conspirações que fazem parte da história do mundo.

Em entrevista à Rolling Stone, os irmãos Duffer, criadores da série, disseram que queriam que “o elemento superficial fosse fundamentado na ciência de alguma forma”, e para isso se inspiraram parcialmente em eventos reais.

Enquanto Stranger Things 4 – Volume 2 não chega à Netflix, confira algumas dessas inspirações na vida real:

MKUltra

Segundo o site Your Tango, uma dessas inspirações é o MKUltra, um programa que criado em 1953 com o objetivo de desenvolver técnicas de controle mental que seriam usadas na Guerra Fria. Originalmente tratava-se deu m programa voluntário, mas o experimento acabou envolvendo participantes relutantes que sofriam de abuso mental e privação de sono.

Assim como na série, quando Brenner fez testes com a mãe de Eleven forçando-a a usar LSD enquanto ela estava grávida, as pessoas que estavam no projeto MKUltra também faziam experimentos sob uso de drogas psicodélicas. Esses experimentos duraram 12 anos, se encerrando em 1965.

Projeto Montauk

Um dos principais motivos que tornou Strange Things tão popular entre o público é sua ambientação nos anos 80, mas isso não é uma coincidência, e sim está ligada à teoria da conspiração do Projeto Montauk.

Essa teoria alega que, nos anos 80, o governo dos Estados Unidos realizou um projeto que visava o desenvolvimento de técnicas para guerra psicológica e até mesmo viagem no tempo.

A teoria é contada no livro The Montauk Project: Experiments In Time, de Preston B. Nichols que tal como outro homem chamado Alfred Bielek, afirma ter memórias do projeto. Alfred e seu irmão, Duncan, teriam conseguido abrir um portal para o hiperespaço, pelo qual viajaram até o ano de 1943 e liberaram um monstro chamado ‘Besta’. A única forma de salvar o mundo seria destruindo o equipamento.

Eddie Munson da vida real

Eddie Munson, um dos personagens da nova temporada, parece ser baseado em uma pessoa real: Damien Echols.

Echols era um dos “Três de West Memphis”, adolescentes do Arkansas que foram condenados pelo assassinato de três meninos de 8 anos em 1993. No entanto, 16 anos mais tarde novas evidências determinaram que outro suspeito poderia estar envolvido, e Echols foi solto da prisão.

Assim como em Stranger Things, quando os personagens acusaram Munson de matar sua colega de escola, Chrissy, alegando satanismo pelo fato dele jogar D&D, o pânico satânico também teve grande peso no julgamento contra Echols e seus amigos.

A segunda parte de Stranger Things 4 estreia em 1º de julho na Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.