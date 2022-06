Conheça a nova novela mexicana que tem tudo para fazer sucesso na Netflix

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o potencial internacional das novelas, principalmente com o público latinoamericano. Após sucessos como Café com Aroma de Mulher e Coração Marcado, a Netflix lança Malverde: El Santo Patron, uma produção mexicana que tem tudo para conquistar os espectadores brasileiros.

Exibida originalmente na Telemundo – uma emissora americana voltada para espectadores mexicanos e latinos – Malverde: El Santo Patron se estabeleceu como um enorme sucesso de audiência entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022.

Poucos meses depois, a série finalmente chega ao catálogo internacional da Netflix. Malverde é uma produção de Luis Zelkowicz, com roteiro de Carmina Narro, Iris Dubs e Juán Manuel Andrade.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama intrigante e o elenco de Malverde: El Santo Patron na Netflix.

História de Malverde: El Santo Patron é baseada em eventos reais

Malverde: El Santo Patron é baseada na história do herói mexicano Jesús Malverde, conhecido como “o bom bandido” e “o anjo dos pobres”.

“Jesús Malverde supera a infância difícil e se transforma em uma espécie de Robin Hood durante a Revolução Mexicana, mas não consegue esquecer seu grande amor, Isabel”, afirma a sinopse oficial de Malverde na Netflix.

Ambientada em 1910, El Santo Patron acompanha a trajetória de Jesús Malverde, um jovem de Sinaloa que se transforma em uma figura lendária ao defender o povo da opressão dos poderosos.

O enredo da novela mexicana Malverde mostra a infância pobre de Jesús, as experiências do jovem com os horrores da guerra, suas conquistas amorosas e a maneira surpreendente como ele garantiu o apoio do povo.

Nos primeiros dias da Revolução Mexicana, autoridades passam a enxergar um grande perigo na crescente influência de Jesús.

Mas eventualmente, as elites do país descobrem que será extremamente difícil capturar o popular herói, conhecido por seus seguidores como “O Padroeiro”.

Conheça o elenco de Malverde na Netflix

O elenco de Malverde se destaca pela participação de alguns dos atores mais famosos das novelas mexicanas.

Pedro Fernández interpreta Jesús Malverde, o protagonista titular. Você, provavelmente, conhece o ator por performances em folhetins como Labirintos da Paixão e Até o Fim do Mundo.

Carolina Miranda – famosa por viver Elisa no thriller Quem Matou Sara?, da Netflix – interpreta Isabel, o grande amor de Malverde.

Mark Thatcher (A Filha do Mariachi) é Vicente del Rio, o marido de Isabel.

O ator venezuelano Alejandro Nones – que também está em Quem Matou Sara? – como Rodolfo Lazcano, completa o elenco principal de Malverde como Nazario Aguilar.

Malverde: El Santo Patron já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

