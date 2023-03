Conheça a série policial que desbanca até A Lição na Netflix

A Lição aproveita um estrondoso sucesso na Netflix, indicando que programas lançados em duas partes – como You – funcionam para a plataforma de streaming. Vamos, agora, conhecer Até o Céu: A Série, que todo mundo está assistindo e até desbancou o k-drama.

Como o título já indica, Até o Céu: A Série é continuação de um filme homônimo (mas sem o subtítulo, obviamente). O longa-metragem, por sinal, também está na Netflix, então não se preocupe.

“Um telefonema no meio da noite mudará o destino de Sole: Ángel, seu marido e líder de uma gangue morreu; transformada da noite para o dia em uma jovem viúva com um filho para cuidar e muitos negócios problemáticos para administrar, Sole não está disposta a retornar à tutela de seu pai Rogelio, um dos maiores comerciantes de objetos roubados em Madri”, começa a sinopse da série.

“Determinada a ganhar a vida por si mesma, Sole encontrará novos aliados ao longo do caminho que a ajudarão a desvendar o mistério das mortes que marcaram seu destino, enquanto ela faz contato com a gangue de ladrões e consegue ganhar sua confiança para que ela possa mais uma vez realizar assaltos tão ambiciosos quanto os dos velhos tempos. Mas nem a polícia nem as diferentes máfias com as quais ela terá que competir estarão dispostas a facilitar seu caminho para o céu”, continua a sinopse.

O elenco de Até o Céu: A Série conta com Asia Ortega Leiva como Sole, Luis Tosar como Rogelio, Álvaro Rico como Fernan, Patricia Vico como Mercedes, Áyax Pedrosa como Motos, Carmen Sánchez como Marta, Dólar como Gitano, dentre outros.

Mais sobre Até o Céu

Ortega reprisa seu papel como Sole do filme original. Ela também é conhecida por papéis em Bastardoz, O Internato: Las Cumbres e Seu Filho, da Netflix.

Não há muitas críticas publicadas sobre Até o Céu: A Série, mas The Envoy Web escreveu:

“Não é um thriller policial emocionante como se esperaria que fosse. Embora esta sequência seja um pouco melhor do que o filme, ainda não é muito boa de forma alguma. O público não deve esperar muito se optar por dar uma chance a este show.”

O Midgard Times também escreveu: “No geral, é um show médio que não consegue se destacar de outros do mesmo gênero”.

No presente momento, Até o Céu: A Série está em 2º lugar dentre as 10 séries mais assistidas da Netflix nos últimos dias, atrás apenas de Sombra e Ossos.

Até o Céu: A série está disponível na Netflix.

