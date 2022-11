Conheça First Love, o romance japonês da Netflix que você precisa assistir

A Netflix continua a investir na sua programação internacional e a mais recente série a fazer sucesso na plataforma é a série First Love. Vamos ver do que ela se trata agora.

“Uma história de amor inspirada em “First Love” (1999) e “Hatsukoi” (2018), duas canções de Hikaru Utada. Dois adolescentes se apaixonam pela primeira vez no fim dos anos 90; duas décadas depois, ele está prestes a ficar noivo e ela, divorciada e com um filho adolescente que vive sua primeira paixão”, diz a sinopse da série.

First Love é o álbum mais vendido de todos os tempos no Japão, o que já deixa bem clara a popularidade de Utada, também responsável por músicas da franquia Kingdom Hearts.

First Love oferece aqueles sentimentos vertiginosos de amor jovem, de separação dolorosa, longas ausências e reconciliações repentinas.

First Love é perfeito para os apaixonados

A história de amor de Yae Noguchi (Hikari Mitsushima) e Harumichi Namiki (Takeru Satoh) ocorre em vários períodos de tempo, trocando entre atores à medida que avança.

Yae sonha em ser comissária de bordo, mas é forçada a lidar com as repercussões de um acidente que afeta sua memória de curto prazo; Harumichi se torna piloto da Força Aérea de Autodefesa do Japão, o que vem com muita responsabilidade moral e social.

Ambos se afastam e depois se separam e depois se unem novamente em várias circunstâncias, alguns fora de seu controle e outros movidos por suas próprias decisões.

A série é escrita e dirigida por Yuri Kanchiku, responsável pelo romance Meus Dias Chuvosos, de 2009.

O elenco de First Love conta com Hikari Mitsushima, Rikako Yagi, Takeru Satoh, Ell, Arthur Keng e Stephanie Komure.

First Love já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.