Conheça Melia Kreiling, a atriz de Sofia em Emily em Paris

Já disponível na Netflix, a 3ª temporada de Emily em Paris lidera o Top 10 do streaming e faz o maior sucesso na plataforma. Uma das principais novidades dos novos capítulos é a introdução de Melia Kreiling como Sofia – uma artista talentosa que desenvolve uma grande conexão com Camille. A personagem, como era de se esperar, não demorou a conquistar fãs no mundo todo.

“Um ano após chegar a Paris para o emprego dos sonhos, Emily precisa tomar decisões profissionais e amorosas difíceis para definir seu futuro”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Emily em Paris.

A série da Netflix traz, mais uma vez, Lily Collins (Espelho, Espelho Meu) no papel principal. O elenco conta também com Kate Walsh (Grey’s Anatomy), Lucien Laviscount (Scream Queens) e Lucas Bravo (Sra. Harris Vai a Paris) no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre Melia Kreiling, a intérprete de Sofia na 3ª temporada de Emily em Paris; confira.

Quem é Melia Kreiling em Emily em Paris?

Após um ano de espera, a 3ª temporada de Emily em Paris estreou na Netflix – com grandes reviravoltas (e uma boa dose de drama) para Emily, Camille, Gabriel e Alfie.

Os novos episódios também trazem a introdução de Sofia, uma artista grega interpretada por Melia Kreiling.

Mesmo sem querer, a nova personagem inicia uma cadeia de acontecimentos que acaba virando a vida de Emily de cabeça para baixo.

Além disso, como citamos anteriormente, Sofia desenvolve uma grande conexão com Camille, e no episódio final, se torna instrumental para a decisão da personagem de desistir do casamento com Gabriel.

Sendo assim, quem é Melia Kreiling, a atriz que interpreta Sofia na 3ª temporada de Emily em Paris?

A atriz grego-americana Melia Kreiling nasceu na Suíça, especificamente em Geneva. Ela é filha de um pai americano e uma mãe grega. A atriz cresceu em Atenas, na Grécia.

Você, provavelmente, conhece Kreiling por sua performance como Bereet na franquia Guardiões da Galáxia.

A atriz também é famosa por interpretar Bianca na série histórica The Borgias, e Bathsheba na minissérie A Bíblia, exibida pelo History Channel.

Entre 2015 e 2016, Melia Kreiling viveu Daliyah Al-Yazbek na série Tyrant, exibida pela FX. Na produção, a atriz contracenou com Adam Rayner, Jennifer Finnigan e Fares Fares.

Melia Kreiling também se destaca por sua performance como Alycia na série Salvation e Ginger Sweet em Filthy Rich.

Em uma entrevista recente, a intérprete de Sofia em Emily em Paris discutiu o possível destino da personagem na já confirmada 4ª temporada.

“Acho que a Sofia está nessa posição realmente divertida onde a deixamos, onde ela não tem nada pesando sobre ela. A partir daí, ela também pode prosseguir seu relacionamento com Camille – contanto que Camille, é claro, esteja aberta a isso”, afirmou a atriz.

Emily em Paris, com Melia Kreiling, está na Netflix.

