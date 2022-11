Copa do Mundo: Que horas e onde assistir ao jogo Brasil x Sérvia

O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2022 acontece amanhã (24). Com isso, vamos ver que horas e como assistir a partida inaugural da seleção no Catar.

O primeiro jogo da seleção ocorrerá na quinta-feira 24 de novembro, às 16h (horário de Brasília). Nessa data, a seleção brasileira jogará contra a da Sérvia.

O jogo acontecerá no Lusail Stadium, localizado na cidade de Lusail. Por sinal, é nesse estádio em que a final será disputada ao fim da copa.

Onde assistir o jogo do Brasil contra a Sérvia

Na TV aberta, a Globo é a única empresa com os direitos para exibir os jogos da Copa do Mundo. Com isso, 56 das 64 partidas serão exibidas ao vivo pela emissora. Naturalmente, o jogo do Brasil contra a Sérvia pode ser assistido pela emissora.

Na TV fechada, esse e os outros jogos serão exibidos pelo SporTV (parte da Globosat), com 300 horas da programação dedicadas aos jogos da copa.

Já no meio digital, todos os jogos do Brasil poderão ser assistidos por meio do Globoplay. O streaming exibirá um jogo por dia.

No YouTube, os jogos poderão ser vistos pelo canal do Casimiro Miguel (Cazé). Ele conta com os direitos de 22 jogos, incluindo abertura, final e jogos da seleção brasileira.

O site oficial da Fifa também disponibiliza os jogos ao vivo, basta clicar aqui.

Além disso, o Star+ disponibilizará os melhores momentos dos jogos, inclusive os do Brasil, mas não exibirá os jogos ao vivo.

