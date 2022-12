Cópia ou homenagem? Cenas de Wandinha são idênticas a Harry Potter; veja

Wandinha conta com diversas semelhanças com Harry Potter, tanto temáticas, quanto visuais – apesar da série da Netflix ser mais pesada que a saga do bruxinho em termos de violência. Um vídeo mostra que muitas cenas da série derivada de A Família Addams são muito parecidas com trechos dos filmes de Harry Potter.

Publicado no Instagram (via Mídia Ninja), o vídeo traz a tela dividida em duas, comparando as cenas de Wandinha com as de Harry Potter.

Continua depois da publicidade

Vemos trechos como a personagem titular descendo as escadas como Hermione, criaturas em ângulos praticamente iguais e muito mais.

Assim sendo, pode ser que Wandinha tenha – intencionalmente ou não – copiado Harry Potter. Naturalmente pode ser uma homenagem, ou até infeliz coincidência.

Veja o vídeo, abaixo.

Mais sobre Wandinha

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série Wandinha se tornou um verdadeiro fenômeno no streaming.

Wandinha quebrou o recorde de Stranger Things, tornando-se a estreia mais popular da história da Netflix.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Enquanto Jenna Ortega não define seus próximos projetos, você pode conferir a 1ª temporada de Wandinha na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.