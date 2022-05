Cópia? Thriller da HBO tem grande conexão com série da Netflix

Baseada em uma história real, a série A Escada faz muito sucesso no HBO Max. Criada por Antonio Campos, a produção acompanha a trajetória de Michael Peterson, um novelista americano que se torna o maior suspeito do assassinato da esposa Kathleen. Muitos fãs não sabem, mas o thriller compartilha uma conexão crucial com uma série da Netflix.

“Esta emocionante série de true crime conta a história de Michael Peterson e sua grande família da Carolina do Norte após a morte suspeita de sua esposa Kathleen”, afirma a sinopse oficial de A Escada no HBO Max.

A série é protagonizada por Colin Firth (como Michael Peterson) e Toni Collette (como Kathleen). Seu elenco conta também com Sophie Turner, Dane DeHaan, Olivia DeJonge e Patrick Schwarzenegger.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a conexão entre A Escada e um dos mais populares documentários da Netflix.

A Escada no HBO Max é uma adaptação de The Staircase, na Netflix?

A conexão entre as séries A Escada (do HBO Max) e The Staircase (da Netflix) é bastante simples: uma é baseada na outra.

Na verdade, a produção de Antonio Campos se baseia na série documental The Staircase, exibida pela Netflix.

Com 13 episódios na plataforma, The Staircase traça um panorama impressionante sobre o assassinato de Kathleen Peterson, as ações suspeitas de Michael Peterson, o julgamento do novelista e o impacto cultural do crime.

“Acidente ou assassinato? Após a morte misteriosa de sua esposa, a vida do escritor Michael Peterson é minuciosamente vasculhada”, afirma a sinopse de The Staircase.

Produzida durante os anos 2000, The Staircase é uma criação do cineasta francês Jean-Xavier de Lestrade.

De maneira surpreendente – e repleta de metalinguagem –, a adaptação da HBO também aborda a produção do documentário.

Jean-Xavier Lestrade é um dos personagens de A Escada. No thriller criminal, o diretor é interpretado por Vincent Vermignon (Maybe Another Time).

Sophie Brunet, a editora do documentário, também desempenha um papel importante em A Escada – na qual é interpretada por Juliette Binoche (Chocolate).

O lançamento de A Escada provocou uma grande polêmica com os responsáveis pelo documentário original.

Na série do HBO, Sophie Brunet é apontada como a única editora de The Staircase – o que não é verdade.

Além disso, as atitudes problemáticas tomadas pela personagem no quinto episódio, também foram duramente criticadas por Jean-Xavier de Lestrade.

“É uma caracterização completamente errônea, que traz grandes danos para o meu trabalho. Estou pensando em uma maneira de resolver esse problema judicialmente”, comentou o cineasta.

Até o momento, os 5 primeiros episódios de A Escada estão disponíveis no catálogo do HBO Max. Os últimos 3 capítulos chegam em 26 de maio, 2 de junho e 9 de junho.

The Staircase, por sua vez, está no catálogo da Netflix.

