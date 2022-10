Criador de A Casa do Dragão explica sumiço de personagem importante

Os fãs de A Casa do Dragão que já leram “Fogo e Sangue” – o livro que inspira a série – perceberam uma ausência importante na produção do HBO Max. Afinal de contas: onde está Daeron Targaryen? O filho do Rei Viserys e a Rainha Alicent Hightower ainda não apareceu no spin-off de Game of Thrones. Em uma entrevista recente, George R.R. Martin falou sobre o sumiço.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

O elenco de A Casa do Dragão conta com Matt Smith (Daemon), Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de A Casa do Dragão precisam saber sobre o sumiço de Daeron Targaryen; confira.

Daeron Targaryen não foi cortado de A Casa do Dragão

Os episódios mais recentes de A Casa do Dragão dão um foco maior às histórias das “nova geração” – os filhos de Alicent Hightower e Rhaenyra Targaryen.

No episódio “Lord of the Tides”, por exemplo, a sucessão de Derivamarca é uma das tramas mais importantes.

Em um aguardado encontro na Fortaleza Vermelha, os filhos de Alicent Hightower (Aegon, Helaena e Aemond) e os herdeiros de Rhaenyra (Jacaerys, Lucerys e Joffrey) protagonizam alguns dos momentos mais tensos da série.

A partir dessa reunião familiar, muitos espectadores passaram a perguntar: onde está Daeron Targaryen?

O personagem, para quem não sabe, é o quarto filho do Rei Viserys e Alicent Hightower. Ou seja: é o irmão caçula de Aegon, Helaena e Aemond.

Na época da Dança dos Dragões, Daeron é um adolescente. Ele monta o dragão Tessarion, mais conhecido como “Rainha Azul”.

Pelo fato de Daeron não ter aparecido na 1ª temporada de A Casa do Dragão, muitos fãs acreditaram que o personagem seria cortado da série.

No entanto, em uma postagem em seu blog pessoal, o autor George R.R. Martin garantiu que Daeron será incluído na história – provavelmente a partir da 2ª temporada.

“Alicent deu 4 filhos a Viserys: três meninos e uma menina. O mais novo é o Daeron. Ele está em Vilavelha. Não tivemos tempo para trabalhar sua história na 1ª temporada”, explicou o autor.

Vilavelha, vale lembrar, é uma das cidades mais antigas de Westeros. Localizada na região da Campina, ela é governada pela Casa Hightower. Por isso, o fato de Daeron passar uma temporada no lar ancestral da mãe faz muito sentido.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente (todos os domingos) pelo HBO Max.

