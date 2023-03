Criador de Big Bang Theory ajudou Kaley Cuoco a se recuperar de acidente

Em 2010, em meio às gravações da 4ª temporada de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco se envolveu em um grave acidente de hipismo. A intérprete de Penny quase ficou paralítica após cair do cavalo – e para conseguir se recuperar em tempo, contou com a importante ajuda do criador da sitcom.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Mostramos abaixo como Chuck Lorre, o criador de The Big Bang Theory, ajudou Kaley Cuoco após o acidente; confira!

Criador de Big Bang Theory foi crucial para a recuperação de Kaley Cuoco

Há 13 anos atrás, Kaley Cuoco, a intérprete de Penny em The Big Bang Theory, ficou perto de perder o movimento das pernas após sofrer diversas fraturas em um acidente de hipismo.

É por isso que a personagem não aparece em “The Desperation Emanation” e “The Irish Pub Formulation”, o 5º e o 6º episódios da 4ª temporada da sitcom.

Com o objetivo de ajudar a atriz, Chuck Lorre, o co-criador de The Big Bang Theory, escreveu os dois episódios sem a presença de Penny. Com isso, Kaley Cuoco teve tempo suficiente para se recuperar do acidente e voltar à ativa.

De acordo com Jessica Radloff, autora do livro “The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series”, Lorre foi essencial para a recuperação de Kaley Cuoco e a volta de Penny à trama da sitcom.

“Graças a Deus a Kaley conseguiu se recuperar! E grande parte dessa recuperação se deve ao Chuck (Lorre). Foi ele quem a ajudou a encontrar os cuidados necessários no Hospital Cedars-Sinai. E enquanto ela convalescia, ele a visitava com o violão. Um dia, trouxe um cavalinho de brinquedo, e disse que ‘esse é o único cavalo em que você pode andar’”, revelou a escritora.

O próprio Chuck Lorre já havia falado sobre o assunto em uma entrevista ao site americano Entertainment Weekly.

“Ela não me ouviu!”, brincou o showrunner. “Não demorou para voltar ao hipismo, na verdade”, completou Lorre.

Na 4ª temporada de The Big Bang Theory, Chuck Lorre e Kaley Cuoco já eram bons amigos. Então, o produtor fez de tudo para ajudar a atriz a se recuperar do acidente.

“Ela poderia ter perdido a perna! Por isso, na 4ª temporada, nós a transformamos em bartender, em vez de garçonete. Ela sempre aparecia sentada ou atrás de móveis. Tentamos tornar todo esse o processo o mais fácil possível para ela”, disse o produtor.

No Brasil, os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.