Criador de Big Bang Theory revela como Sheldon teria sobrevivido à pandemia

A sitcom The Big Bang Theory chegou ao fim em 2019, antes da pandemia de Covid-19. Por isso, muitos fãs se perguntam: como os personagens da série – particularmente Sheldon – lidariam com a pandemia? Em um papo recente com a imprensa, o criador da série revelou sua perspectiva.

The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Mostramos abaixo como Sheldon sobreviveria à pandemia de Covid-19, de acordo com o criador da série.

Sheldon teria adorado a pandemia em The Big Bang Theory

A pandemia de Covid-19, que teve início em 2020 (e cujos efeitos continuam presentes até hoje) é abordada em várias séries de TV. No drama médico Grey’s Anatomy, por exemplo, a protagonista Meredith é infectada pelo coronavírus.

The Big Bang Theory, por ter terminado em 2019, não pegou a pandemia. Sendo assim, como Sheldon lidaria com esse evento de consequências mundiais?

Em uma entrevista ao site EW, Chuck Lorre, o criador de The Big Bang Theory afirmou que Sheldon não apenas sobreviveria à pandemia, mas também teria adorado as medidas de isolamento social.

“Ficar só em casa em não ter que lidar com o mundo? O Sheldon teria achado tudo isso perfeito”, explicou o showrunner.

Junto com o roteirista Bill Prady, Lorre afirmou também que Sheldon “adoraria impressionar os amigos com o conhecimento sobre germes e vírus”.

“Acho que o Sheldon passaria umas duas temporadas em um traje de proteção, como o do John Travolta em O Menino da Bolha de Plástico”, comentou Prady, fazendo referência a um filme de 1976.

Na entrevista, os criadores de The Big Bang Theory também revelaram como os outros personagens da série – como Bernadette – lidariam com a pandemia.

“O Sheldon é um cara que sabe muito sobre germes, e de repente, esse se torna o novo foco de todo o mundo. Mas a Bernadette, por outro lado, é uma microbiologista, e por trabalhar diretamente com o público, provavelmente entenderia alguns aspectos que o Sheldon desconhece. Já posso imaginá-los discutindo sobre isso. Ela teria gritado: ‘Não me ensine meu trabalho!’”, brincou Chuck Lorre.

Hoje em dia, um dos grandes desejos dos fãs de The Big Bang Theory é uma reunião da série (como a de Friends no HBO Max).

“Eu adoraria fazer algo assim, um dia”, comentou Kaley Cuoco, a intérprete de Penny na sitcom.

Todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.