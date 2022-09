Criador de Breaking Bad e Better Call Saul já tem novo projeto

Vince Giligan já se tornou uma lenda por criar Breaking Bad e seu spin off genial Better Call Saul. Após ser responsável por duas das melhores séries da história da TV o roteirista e produtor já tem um novo projeto no horizonte.

Giligan já deixou claro que não pretende revisitar o universo de Breaking Bad tão cedo, e quer tentar algo novo. O autor já seguiu em frente com o anúncio de um novo projeto estrelado pela atriz Rhea Seehorn, já conhecida pelos fãs de Better Call Saul.

A nova série de Vince será lançada pela Apple TV+, que declarou ter muita fé no projeto e já confirmou duas temporadas antes mesmo da produção ser iniciada.

O projeto ainda não teve o nome divulgado, mas aparentemente irá incorporar diferentes gêneros mas mantendo os pés no chão em uma abordagem realista. Nenhum membro do elenco além de Seehorn foi anunciado.

Expectativas lá em cima

A notícia chega num bom momento para os órfãos de Better Call Saul que teve sua temporada final neste ano. Vince Giligan já se mostrou um contador de histórias realmente incrível, e só o fato da Apple já ter encomendado duas temporadas nos empolga para descobrir o que vem por aí.

Se a nova produção irá atingir o sucesso e qualidade de suas duas últimas séries ainda é uma incógnita, mas com certeza o hype em volta do projeto é muito real.

Enquanto esperamos mais informações, Breaking Bad e Better Call Saul estão disponíveis na Netflix.

