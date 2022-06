Criador de Cobra Kai explica como série continua honrando Karatê Kid

O criador de Cobra Kai, Hayden Schlossberg, explicou como a série, mesmo a caminho da quinta temporada, continua honrando Karatê Kid.

Durante o evento Night in the Writers’ Room, da Variety, o co-criador de Cobra Kai revela como a série honra a franquia Karatê Kid, enquanto conta sua própria história e expande o universo (via ComicBook).

Continua depois da publicidade

“É divertido, você expande o universo. Você tem novos personagens e com novos personagens, novas perspectivas, novos cenários, e isso traz o elemento moderno para o programa”, disse Schlossberg.

Schlossberg ainda disse que pôde explorar diferentes tipos de personagens sem que a série esquecesse de suas raízes, o que não conseguiria fazer em um filme.

O cocriador ainda comentou que chegaram a assistir ao filme novamente, e como amam Karatê Kid. Ele ainda explica que a série funcionou em um nível global, pois contam histórias universais.

“As diferentes culturas se encontrando, pessoas que você não esperaria se conectarem. Todo ano nós pensamos: ‘Ok, vamos esquecer tudo por um segundo e voltar para Karatê Kid. Por que nós amamos isso?'”, disse Schlossberg. “Assistimos ao filme novamente. E é por isso que acho que funcionou em um nível global, porque são histórias universais. Então tentamos nos concentrar nisso, enquanto tiramos vantagem de diferentes personagens, gêneros, origens e interpretamos as coisas para que pareça como Karatê Kid, mas é algo totalmente diferente”.

Cobra Kai na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois justamente reúnem forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix. A quinta estreia em 9 de setembro.

Sobre o autor Gabriel Silveira