Criador de Cowboy Bebop parou de assistir série da Netflix após uma cena

O criador de Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe, parou de assistir a série da Netflix por conta de uma cena específica.

A adaptação do famoso anime em live-action não foi um grande sucesso no streaming, e parece ter deixado Watanabe furioso. A série foi cancelada após a primeira temporada.

Durante uma entrevista, o criador revelou que desligou a TV quando uma cena em um cassino começou, e revelou que foi difícil de continuar (via ComicBook).

“Para a nova adaptação live-action da Netflix, eles me enviaram um vídeo para revisar e verificar. Começou com uma cena em um cassino, o que tornou muito difícil para mim continuar. Parei ali e só vi aquela cena de abertura”, disse ele.

“Claramente não era Cowboy Bebop e eu percebi naquele momento que se eu não estivesse envolvido, não seria Cowboy Bebop. Eu senti que talvez eu devesse ter feito isso. Embora o valor do anime original seja de alguma forma muito maior agora”, concluiu.

O diretor do anime original, Shinichiro Watanabe, até voltou para trabalhar nessa versão.

A história do anime segue um grupo de caçadores de recompensa formado por Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine e Radical Ed, que caçam os criminosos mais perigosos do sistema solar. A trama conta ainda com muito jazz.

Cowboy Bebop está disponível na Netflix.

