Criador de Game of Thrones faz revelação surpreendente sobre série de Jon Snow

O criador de Game of Thrones, George R. R. Martin, fez uma revelação surpreendente sobre a série de Jon Snow.

Martin revelou, finalmente, algumas novidades do spin-off que terá o retorno de Kit Harington ao papel. A produção tem o título provisório de Snow, e o autor revelou que a série está em desenvolvimento há algum tempo, mas nunca vazou a informação (via ScreenRant).

Continua depois da publicidade

“Snow está em desenvolvimento há quase tanto tempo quanto os outros três [spin-offs], mas por alguma razão nunca foi anunciado e nunca vazou… até agora”, escreveu o autor, em seu blog.

O autor confirmou que a série Snow entrou desenvolvimento em um tempo semelhante quando os derivados 10.000 Ships, Nine Voyages e The Hedge Knight, dos Contos de Dunk & Egg.

“Há quatro séries live-action em desenvolvimento na HBO. A notícia se espalhou sobre três deles algum tempo atrás. 10.000 Ships, o espetáculo Nymeria, dirigido por Amanda Segel”, diz Martin. “Sea Snake, também conhecido como Nine Voyages, com Bruno Heller.”

“E Dunk & Egg, The Hedge Knight ou Knight of the Seven Kingdoms, com Steve Conrad escrevendo. Acho que alguns deles foram anunciados oficialmente; em outros casos, as notícias vazaram”, revelou.

Martin ainda cita que há uma grande equipe envolvida na produção das séries derivadas, que continuam em desenvolvimento na HBO.

Além disso, há A Casa do Dragão, primeiro derivado que funciona como um prelúdio de Gmae of Thrones.

Apesar de anunciada, Snow não possui maiores informações, e Emilia Clarke ainda não sabe se deve voltar ao papel de Daenerys Targaryen.

Mais sobre A Casa do Dragão

A Casa do Dragão será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

A Casa do Dragão foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

A Casa do Dragão chega em 21 de agosto de 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.

Sobre o autor Redação