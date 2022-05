Criador de Game of Thrones promete “muitos dragões e batalhas” na série derivada

Em uma nova postagem em seu blog, George R. R. Martin voltou a comentar sobre a série derivada de Game of Thrones, House of the Dragon.

Ele elogiou a equipe criativa, dizendo que eles estão fazendo um ótimo trabalho. Também prometeu que os fãs de Game of Thrones devem ficar satisfeitos com a série derivada.

“Vi alguns cortes brutos de episódios de House of the Dragon e fiquei muito satisfeito. Eles estão fazendo um ótimo trabalho.”

“Aqueles que gostam de personagens complexos, conflitantes e cinzentos, como eu, vão gostar desta série, eu acho.”

Promessa de uma boa série

“Terá muitos dragões e batalhas, com certeza. Mas a espinha dorsal da história são os conflitos humanos, o amor e o ódio.”

“É um drama de personagens, em vez de apenas ação e aventura”, escreveu George R. R. Martin em seu blog.

House of the Dragon chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022.