Criador de Game of Thrones quer que derivada ganhe mais Emmys que O Senhor dos Anéis

George R.R. Martin, criador de Game of Thrones, revelou seu lado competitivo ao torcer para que A Casa do Dragão, derivada de seu sucesso na HBO, tenha mais sucesso que o spin-off de O Senhor dos Anéis da Amazon Prime Video.

As duas produções de época serão rivais de audiência, já que estreiam praticamente ao mesmo tempo e possuem algumas semelhanças, como serem séries de fantasia de alto orçamento com base em livros muito populares.

George R.R. Martin participou do Festival Literário de Santa Fé no último domingo (22) e, ao The Independent, falou a respeito dessa competitividade:

“Sei que muitos artigos, no minuto em que as datas foram anunciadas, foram: ‘Ah, a batalha pela supremacia da fantasia. É Anéis do Poder versus A Casa do Dragão, quem vencerá?’. Não sei por que eles sempre têm que fazer isso”, disse o autor.

“Espero que ambas as séries tenham sucesso. Sou competitivo o suficiente. Espero que tenhamos mais sucesso. Se eles ganharem seis Emmys, e espero que ganhem, espero que ganhemos sete. Mas, no entanto, é bom para a fantasia. Eu amo fantasia. Eu amo ficção científica. Quero mais séries [assim] na televisão.”

A informação é do Insider.

A Casa do Dragão estreia dia 21 de agosto na HBO Max.

Sobre o autor Karol M.