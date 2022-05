Criador de Game of Thrones quer superar O Senhor dos Anéis com A Casa do Dragão

Duas grandes séries de fantasia estreiam em 2022, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder e A Casa do Dragão, primeira derivada de Game of Thrones, que recentemente ganhou um trailer.

George R. R. Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, que deram origem às séries da HBO, espera que a derivada supere o seriado de O Senhor dos Anéis.

“Sei que muitos artigos dizem: ‘Oh, a batalha pela supremacia da fantasia. É Os Anéis de Poder versus A Casa do Dragão, quem vencerá?’. Não sei por que eles sempre têm que fazer isso”, disse o autor durante Festival Literário de Santa Fé (via Insider).

“Espero que ambas as séries tenham sucesso. Sou competitivo o suficiente. Então espero que tenhamos mais sucesso que eles. Se eles ganharem seis Emmys, e espero que ganhem, espero que ganhemos sete. No entanto, é bom para a fantasia. Amo fantasia. Adoro ficção científica. Quero mais programas na televisão sobre isso”, acrescentou Martin.

House of the Dragon chega em 21 de agosto de 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.

Já O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder estreia dia 02 de setembro de 2022 no catálogo da Amazon Prime Video. Recentemente a série ganhou as primeiras reações, que parecem positivas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.