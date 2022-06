Criador de Game of Thrones reage aos primeiros episódios da série derivada

Por meio de seu blog pessoal (via Screen Rant), George R. R. Martin compartilhou a sua reação aos primeiros episódios de A Casa do Dragão, série derivada de Game of Thrones.

O escritor elogiou bastante os episódios, destacando que são grandes as suas esperanças para a série derivada.

Continua depois da publicidade

“Assisti aos cortes brutos de nove episódios e eu continuo impressionado. Não posso falar muito sobre os efeitos especiais, que ainda não estão finalizados, mas a aparência da série é ótima.”

“A atuação, a direção e o roteiro são de primeira qualidade. Claro que existem algumas mudanças na história, mas acho que os roteiristas fizeram boas escolhas.”

“Até acho que melhoraram algumas coisas em relação ao material original. Eu sou o autor, então tenho permissão para dizer isso.”

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.