Criador de Game of Thrones revela o que é necessário para governar Westeros

Ao longo de Game of Thrones e na vindoura A Casa do Dragão, muitos almejam o trono de Westeros, mas vimos que isso não é algo tão fácil de conquistar. George R.R. Martin revelou o que é necessário para governar o continente.

Durante o painel da SDCC para A Casa do Dragão, o primeiro spin-off de Game of Thrones, o próprio criador da franquia comentou sobre o que é preciso para ser um governante forte de Westeros.

O autor explicou (via ScreenRant) que, crucialmente, o rei (ou rainha) ideal de Westeros não deve ver sua liderança como um privilégio ou um direito de nascença, mas como um dever.

De acordo com Martin, um bom governante deve ser alguém que se sinta tão à vontade com os aspectos mundanos da liderança, como construir estradas, quanto com a guerra.

Mais sobre A Casa do Dragão

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO, que sempre se interessou pela ideia de uma série derivada de Game of Thrones.

Apesar do seu encerramento controverso, Game of Thrones marcou época durante a maior parte do seu tempo na TV.

A série quebrou recordes de audiência para a HBO e recebeu elogios do público e da crítica. Resta saber se A Casa do Dragão terá uma recepção parecida.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.