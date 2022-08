Criador de Game of Thrones tenta salvar projeto cancelado da DC

O criador de Game of Thrones, George R. R. Martin, tentou salvar uma série cancelada da DC neste ano.

Kevin Smith, diretor e escritor de quadrinhos, revelou em seu podcast que Martin entrou em contato com ele após Smith ter comprado um cinema (via ComicBook).

“Ele me procurou do nada. Eu não tinha notícias dele há anos, mas porque eu comprei um cinema, ele disse, ‘Bem, parabéns, colega dono de cinema'”, disse Smith.

No entanto, a conversa teve outros rumos, e foi além de uma simples compra de um cinema. O autor de As Crônicas de Gelo e Fogo lamentou o cancelamento de Strange Adventures, após ter ficando sabendo da notícia.

“Mas ele estava entrando em contato principalmente por causa de Strange Adventures. Alguns sites pegaram minha descrição de como seria minha história com Bizarro com Perry White e Jimmy Olsen”, falou o diretor. “Ele literalmente me mandou uma mensagem pela primeira vez em cinco ou seis anos dizendo: ‘Isso soou como uma história muito legal. Lamento saber que não vai acontecer.'”

Harrison Ford foi cotado para viver Perry White

Conhecido pela franquia Star Wars e Blade Runner, Harrison Ford tem uma carreira brilhante no cinema ao longo dos anos. Ele vai se despedir da saga Indiana Jones no quinto filme.

Kevin Smith, roteirista de Strange Adventures, série live-action cancelada pela Warner Bros., revelou que cogitou Ford ao papel de Perry White (via ScreenRant).

“Nosso Perry White? Eu estava pensando em John Goodman. Os poderes acima tinham pensamentos diferentes. Não foi minha ideia, mas alguém disse: ‘Pode ser que Harrison Ford esteja interessado’”, disse Smith.

Além de White, chefe de Clark Kent no Planeta Diário, a série teria Xolo Maridueña, agora como Besouro Azul, no papel de Jimmy Olsen. Olsen é o melhor amigo do Superman nos quadrinhos.

A série fez parte do pacote de cancelamentos recentes da Warner Bros. Discovery, que inclui Batgirl, Scoob: Holiday Haunt e Batman: Caped Crusader.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.