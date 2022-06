Criador de Hannibal faz pedido aos fãs da série

O criador de Hannibal fez um pedido aos fãs da série.

Estrelada por Mads Mikkelsen, a série Hannibal foi um grande sucesso. Bryan Fuller, recentemente, fez um pedido inusitado, solicitando que os fãs assinem uma petição para a quarta temporada (via CBR).

A série foi cancelada pela emissora NBC após três temporadas, e a petição pede para que Netflix, HBO Max ou Prime Video possam resgatar o programa.

Os organizadores da petição pedem que a história inacabada entre o criador de perfis criminosos Will Graham e do psiquiatra Hannibal Lecter, seja completada.

Veja a publicação no Twitter, abaixo.

“O drama explora o início do relacionamento do psiquiatra Hannibal Lecter com seu paciente, o talentoso analista comportamental do FBI, Will Graham”, diz a sinopse.

Estrelada por Mads Mikkelsen, Hugh Dancy, Laurence Fishburne, Gillian Anderson, e outros nomes, a série foi idealizada por Bryan Fuller.

Hannibal está disponível no Prime Video.

