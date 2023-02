Criador de Missa da Meia-Noite revela ideia louca para 2ª temporada

Missa da Meia-Noite foi o terceiro trabalho de Mike Flanagan na Netflix. Apesar do excelente desempenho de público e aprovação, a série não ganhou uma segunda temporada. Agora, o criador do programa revelou uma ideia doida para a 2ª temporada.

Situado em uma ilha isolada de New England, o seriado detalhou os eventos chocantes que se seguiram após a chegada de um misterioso sacerdote (Hamish Linklater) e seu aterrorizante companheiro sobrenatural.

Continua depois da publicidade

Como os outros programas de Flanagan na Netflix, Missa da Meia-Noite nunca teve a intenção de ser contínua, mas ele teve ideias para uma 2ª temporada.

Falando ao podcast Script Apart (via Empire), Flanagan detalhou uma ideia particularmente louca que ele teve para uma segunda temporada, que teria visto o personagem Riley (Zach Gilford) da 1ª temporada sobreviver até o fim, apenas para acabar como o vilão da 2ª temporada.

“Demorou anos para eu perceber que [Riley] tinha que sair do caminho. Isso realmente abriu as coisas de uma maneira enorme. Fizemos esboços sobre uma potencial segunda temporada da série. Riley luta com o anjo no final, e você o vê ter sua garganta rasgada. Mas você nunca o vê morrer na tela. Ele voltaria como o antagonista da segunda temporada, como este pregador itinerante. Veríamos Warren e Leeza perseguindo-o pela América, tentando matar Riley, porque ele agora era o vilão da história”.

Mais sobre Missa da Meia-Noite

Missa da Meia-noite conta a história da Ilha Crockett, uma pequena comunidade de ilha isolada, cujas divisões existentes são ampliadas pelo retorno de um jovem que caiu em desgraça (Zach Gilford) e a chegada de um padre carismático (Hamish Linklater).

Quando a aparição do Padre Paul na Ilha Crockett coincide com eventos inexplicáveis ​​e aparentemente milagrosos, um fervor religioso renovado toma conta da comunidade – mas esses milagres podem ter um preço.

“De tão pacata, esta pequena ilha isolada parece estar morta. Os moradores da Ilha Crockett testemunham eventos milagrosos e presságios assustadores após a chegada de um padre misterioso e carismático”, diz a descrição da Netflix.

Como citado antes, Missa da Meia-Noite já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.