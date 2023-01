Criador de Rick and Morty é demitido da série

O canal Adult Sim anunciou nesta terça-feira (24) a demissão do criador de Rick and Morty, Justin Roiland, após acusações de violência doméstica.

“Adult Sim encerrou sua associação com Justin Roiland. Rick and Morty vai continuar. A talentosa e dedicada equipe estão trabalhando duro na 7ª temporada”, disse o comunicado do canal, publicado na conta do Twitter de Rick and Morty.

Continua depois da publicidade

Confira:

Roiland recebeu uma acusação criminal de agressão doméstica com lesão corporal e outra acusação de crime por falsa prisão por ameaça, violência, fraude e/ou engano.

Segundo a NBC News, uma queixa foi feita contra o produtor em 2020. Roiland compareceu recentemente ao tribunal hoje para uma audiência de pré-julgamento.

A NBC News diz que Roiland se declarou inocente em 2020, e sua equipe não respondeu para comentários quando abordada. Neste momento, a identidade da suposta vítima permanece anônima.

Diz-se que ela estava namorando Roiland no momento do incidente, e desde então entrou com uma ordem de proteção. Roiland foi ordenado a permanecer a 100 metros de distância da suposta vítima e abster-se de contatá-la de qualquer forma. Este pedido dura até outubro de 2023 no momento.

Rick no vídeo promocional de Rick and Morty

Mais sobre Rick and Morty

A série animada Rick and Morty, que traz a aventura de um cientista maluco e seu neto ajudante, está em sua sexta temporada na HBO Max.

“Rick e Morty estão de volta – mais azarados e desgastados do que nunca. Será que eles conseguirão se recuperar para viver mais aventuras? Ou serão varridos em um oceano de xixi?”, descreve a sinopse oficial da 6ª temporada.

Uma das animações mais populares da atualidade, Rick and Morty é uma criação de Justin Holland e Dan Harmon.

No Brasil, os episódios de Rick and Morty estão disponíveis nos catálogos da Netflix e do HBO Max.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.