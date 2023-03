Criador de Rick and Morty quebra o silêncio sobre acusações de violência doméstica

Justin Roiland, o criador de Rick and Morty, falou em seu Twitter pela primeira vez sobre as acusações de violência doméstica que o fizeram ser demitido da série e de outros projetos animados.

Roiland recebeu uma acusação criminal de agressão doméstica com lesão corporal contra a ex-namorada e outra acusação de crime por falsa prisão por ameaça, violência, fraude e/ou engano. O processo foi aberto em 2020, mas agora que o caso foi encerrado, Roiland resolver quebrar o silêncio.

“Sempre soube que essas alegações eram falsas – e nunca tive dúvidas de que esse dia chegaria”, escreveu Roiland. “Estou grato por este caso ter sido encerrado, mas, ao mesmo tempo, ainda estou profundamente abalado com as horríveis mentiras que foram relatadas sobre mim durante este processo”.

Ele continuou: “Acima de tudo, estou desapontado que tantas pessoas foram tão rápidas em julgar sem conhecer os fatos, com base apenas na palavra de uma ex amargurada tentando ignorar o devido processo e me ‘cancelar’. Isso pode ter dado certo, mesmo que parcialmente, é vergonhoso. No entanto, agora que o processo legal terminou, estou determinado a seguir em frente e focar em meus projetos criativos e restaurar meu bom nome”, finalizou.

Após as acusações, o Adult Sim encerrou sua associação com Justin Roiland. Ele também dubla dois personagens de Rick and Morty, Rick Sanchez e Morty Smith. Os personagens, vividos pelo ator durante as 6 temporadas, serão reescalados.

Criador de Rick and Morty tinha comportamento chocante nos bastidores

Uma reportagem do The Hollywood Reporter trouxe relatos de dezenas de funcionários anônimos de Rick and Morty contando suas histórias sobre o quão caótico Roiland era nos bastidores. Os trabalhadores detalharam o desinteresse geral de Roiland em aparecer para o trabalho.

Quando ele aparecia no escritório, fontes da sala de roteiristas de Rick and Morty disseram que nunca o viam, ou se vissem, ele estava dando passeios pessoais para estrelas pornô, como Riley Reid.

Diversas fontes também apontaram que, em algum momento durante a terceira temporada, o criador da série simplesmente parou de aparecer – mas na verdade, os colegas de Roiland muitas vezes sabiam que ele estava lá apenas porque podiam ouvir seus cães.

As fontes passaram a sugerir que as coisas só pioraram a partir daí. Durante a criação da terceira temporada, Roiland recebeu críticas por desenhar “monstros penianos e outros personagens vulgares” no escritório enquanto os escritores estavam presentes. O criador supostamente falou abertamente sobre suas façanhas sexuais, incluindo seu interesse em trios.

“Foi algo que simplesmente ignoramos porque era nojento”, disse uma fonte, e esse comportamento acabou culminando na destruição do relacionamento de Roiland com o co-criador da série, Dan Harmon.

O relatório condenatório continua a detalhar as ausências crônicas de Roiland do trabalho ao seu uso de álcool em serviço. Os funcionários anônimos continuam a enfatizar que o criador da série teve pouco a ver com Rick e Morty nos últimos anos, e isso os deixou no limite diante dos problemas legais de Roiland.

No Brasil, os episódios de Rick and Morty estão disponíveis nos catálogos da Netflix e do HBO Max.

A 7ª temporada da série segue sem previsão de lançamento.

