Criador de Rick and Morty tinha comportamento chocante nos bastidores

Justin Roiland, um dos criadores de Rick and Morty, viu sua marca implodir nas últimas semanas à luz das alegações de abuso doméstico. Agora, um relatório contundente foi ao ar detalhando o quão caótico Roiland era nos bastidores.

Uma reportagem do The Hollywood Reporter traz relatos de dezenas de funcionários anônimos de Rick and Morty contando suas histórias. Os trabalhadores detalharam o desinteresse geral de Roiland em aparecer para o trabalho.

Quando ele aparecia no escritório, fontes da sala de roteiristas de Rick e Morty disseram que nunca o viam, ou se vissem, ele estava dando passeios pessoais para estrelas pornô, como Riley Reid.

Diversas fontes também apontaram que, em algum momento durante a terceira temporada de Rick and Morty, o criador da série simplesmente parou de aparecer. Na verdade, os colegas de Roiland muitas vezes sabiam que ele estava lá apenas porque podiam ouvir seus cães. Ou eles ouviam seu carro de brinquedo de controle remoto, que tinha um microfone em cima dele, dando zoom ao redor do escritório, diz o relatório do THR.

Problemas com criador de Rick and Morty só aumentaram

As fontes passaram a sugerir que as coisas só pioraram a partir daí. Durante a criação da terceira temporada, Roiland recebeu críticas por desenhar “monstros penianos e outros personagens vulgares” no escritório enquanto os escritores estavam presentes.

O criador supostamente falou abertamente sobre suas façanhas sexuais, incluindo seu interesse em trios. “Foi algo que simplesmente ignoramos porque era nojento”, disse uma fonte, e esse comportamento acabou culminando na destruição do relacionamento de Roiland com o co-criador da série, Dan Harmon.

O relatório condenatório continua a detalhar as ausências crônicas de Roiland do trabalho ao seu uso de álcool em serviço. Os funcionários anônimos continuam a enfatizar que o criador da série teve pouco a ver com Rick e Morty nos últimos anos, e isso os deixou no limite diante dos problemas legais de Roiland.

“À medida que as alegações e manchetes se acumulavam, os funcionários lutavam com sua associação, desesperados para denunciar que Roiland não havia sido significativamente envolvido na série, exceto suas dublagens, por anos”, diz o relatório.

Desde então, o Adult Swim e o Hulu cortaram os laços com Roiland, e o criador foi demitido de cargos em outras empresas.

No Brasil, os episódios de Rick and Morty estão disponíveis nos catálogos da Netflix e do HBO Max.

A sétima temporada da série segue sem previsão de lançamento.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.