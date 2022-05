Criador de Round 6 faz promessa sobre jogos da 2ª temporada

Round 6 (Squid Game) provou ser um gigantesco sucesso na Netflix e grande parte disso se dá em razão dos jogos que vemos na série. O criador do seriado revelou que veremos ainda mais deles na segunda temporada.

Em entrevista ao ‎‎The Playlist‎‎, Dong-hyuk revelou que a 2ª temporada‎‎ de Round 6‎‎ terá novos jogos e diz que eles serão melhores que a 1ª temporada.

O diretor explicou que não “‎‎quer dar spoilers‎‎”, mas afirma que já criou algumas cenas para a 2ª temporada.

‎”Há alguns jogos, no entanto, eu não quero dar nenhum spoiler, então tudo que eu vou dizer é que haverá novos jogos, jogos ainda melhores do que a primeira temporada”, disse o criador de Round 6.

Round 6 (Squid Game) segue disponível na Netflix

Em Round 6 (Squid Game), 456 pessoas são convidadas a participar de uma misteriosa competição de sobrevivência chamada apenas de Squid Game.

Os participantes competem em uma série de jogos infantis tradicionais – mas com reviravoltas mortais – e colocam as vidas em risco em busca do prêmio de 45,6 bilhões de Wons (a moeda da Coreia do Sul). O valor equivale a aproximadamente 40 milhões de dólares.

Apenas um entre os participantes leva a bolada. Nesse cenário marcado por traições, ambição e muitos perigos, todos os concrrentes fazem de tudo para garantir o prêmio. Afinal de contas, o Squid Game só convida pessoas que realmente precisam de dinheiro, o que traz um nível maior de desespero à competição.

