Criador de Round 6 vai tirar sarro da sua própria série em novo projeto

Hwang Dong-hyuk, diretor de Round 6, está trabalhando em um novo projeto.

O portal Deadline revelou com exclusividade que Hwang está nas fases iniciais do desenvolvimento de uma nova produção baseada em Round 6, sucesso da Netflix.

Segundo o site, o projeto será uma sátira sobre a criação e sucesso instantâneo de Round 6, baseado em suas experiências como um produtor que se viu no centro das atenções.

O projeto recebeu o título provisório de The Best Show on the Planet, mas ainda não sabemos se será um filme ou uma série. Uma previsão de estreia também não foi informada.

Enquanto isso, Hwang também está trabalhando na segunda temporada de Round 6, prevista para estrear em 2024 na Netflix.

Ao Deadline, o diretor revela que é desafiador: “O sucesso da primeira temporada me deu uma pressão imensa e estou tendo pesadelos sobre a recepção da segunda temporada não ser tão boa”.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.